La bachelorette a un favori clair pour Katie Thurston, et ce n’est même pas proche

Ce moment sur The Bachelorette n’était pas tout à fait un gros problème, mais il est nécessaire de suivre la chronologie pour bien comprendre pourquoi Katie Thurston est devenue si décollée vers la fin de l’épisode. Karl Smith, qui acquiert rapidement une réputation d’agitateur de merde cette saison, a déclaré à Thurston qu’il avait des raisons de croire que Cody Menk n’était pas le seul chasseur d’influence dans la maison, et qu’il pourrait y avoir “plusieurs” hommes tirant exactement le même schéma. L’accusation sans fondement de Karl a déraillé toute la nuit et a conduit à une mini-crise de Katie sur qui pourrait la jouer, privant ainsi de nombreux autres concurrents d’un temps précieux. Mauvaise nouvelle pour beaucoup de personnes dans la maison, mais plutôt géniale pour Greg Grippo, qui a cimenté toutes ses bonnes impressions avant le drame massif et les retombées qui ont suivi.