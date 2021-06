La Bad Bank proposée guérira-t-elle le secteur bancaire indien ? Voici comment cela peut prendre forme

En février 2021, RBI a annoncé une structure pour un projet de bad bank.

Par Nitin Jain

En février 2021, RBI a annoncé une structure pour une mauvaise banque proposée : « Ce que vous appelez une mauvaise banque n’est pas vraiment cela ; une entité de type ARC sera mise en place pour reprendre les créances douteuses des livres des banques du secteur public et elle essaiera de les résoudre comme n’importe quel autre ARC », a déclaré le gouverneur de la RBI, Shatikanta Das.

Structure proposée de Bad Bank

Bien qu’aucune structure formelle n’ait encore été annoncée, nous comprenons des informations de base selon lesquelles une National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) va être mise en place pour reprendre les NPA des banques. Les Promoteurs seront probablement des sociétés de financement de l’électricité tandis que les banques PSU détiendront la participation restante dans l’ARC. Selon de récents articles de presse, les banques publiques ont présélectionné 28 comptes de prêt à transférer à la NARCL avec un total de Rs 82 500 crore de prêts dus, et d’autres prêts pourraient également être transférés de sorte que l’AUM dépasse Rs 2 lakh crore. La liste des emprunteurs comprend de grands noms tels que Videocon Oil Ventures Limited (VOVL), Amtek Auto, Reliance Naval, Jaypee Infratech, Castex Technologies, GTL, Visa Steel, Wind World, Lavasa Corporation, Ruchi Worldwide, Consolidated Construction.

Normalement, les prêts NPA au moment de la prise de contrôle par une ARC sont évalués à environ 30 à 40 % du montant principal. Cependant, comme nous le comprenons à partir de sources d’information, dans le cas de NARCL, les prêts peuvent être acquis à la valeur comptable actuelle. La NARCL paierait 15 % en espèces et le solde 85 % en reçus de sécurité ou toute autre proportion qu’elle déciderait. En outre, le gouvernement fournirait une garantie sur les reçus de sécurité émis par la banque dépossédée. Supposons qu’une banque vende un prêt de Rs 100 à NARCL. Maintenant, si la Banque a déjà constitué 75% de provisions pour le prêt, alors la valeur comptable de ce prêt est de Rs 25, et 15% de Rs 25 soit Rs 3,75 est en espèces à payer aux banques. Ainsi, en utilisant ces hypothèses, pour prendre en charge, disons, Rs 2 lakh crore de créances douteuses, une sortie de fonds de Rs 7 500 crores et l’émission de Rs d’une valeur de Rs 42 500 crore peuvent être nécessaires. (Veuillez noter que ces hypothèses ont été prises dans le seul but d’expliquer ce concept et ne sont pas indicatives ou confirmatives de quelque nature que ce soit).

Avantages et inconvénients de la structure de mauvaise banque proposée

Avantages

-Nettoie le bilan des banques.

-Fournira un soulagement immédiat au système bancaire qui sera désormais confronté à un nouveau NPA en raison des perturbations dues à Covid.

-Les banques deviendront capitalisées et prêtes pour de nouveaux prêts.

– Prise de décision plus rapide par un seul organisme (NARCL) vs Consortium de banques.

-Un marché secondaire peut être créé pour les SR qui ont un soutien souverain, ce qui fournirait davantage de liquidités aux banques.

Con

Le recouvrement effectif de ces prêts peut être inférieur à la valeur comptable des prêts transférés, ce qui pourrait entraîner une érosion du capital de la NARCL à moyen et long terme.

-Si la NARCL devra prendre des mesures décisives et ciblées pour récupérer ces prêts, sinon le processus pourrait échouer.

-Le processus implique le transfert des créances douteuses à la date actuelle, et le recouvrement ou la résolution à venir.

-Peut conduire à de nouveaux prêts agressifs de la part des banques.

Prise de contrôle de la gestion de ces sociétés auprès des Promoteurs. La RBI avait fait preuve d’une gestion efficace de DHFL, en reprenant le conseil d’administration et en nommant un administrateur pour gérer l’entreprise et trouver une solution. Cependant, une Bad Bank, voire un réseau de Bad Banks, ne fera pas disparaître les pertes. Les pertes, ou prêts non productifs, transférés à une mauvaise banque existeront toujours. Le processus peut permettre un meilleur recouvrement de ces prêts à l’avenir. Il sera important pour les banques de revoir leurs politiques de prêt et de mettre en place un solide système de gestion des risques. De plus, il serait crucial de voir comment NARCL gérera ces mauvais actifs. Je crois qu’il faudra une expertise spécialisée pour récupérer ces mauvais actifs tels que :

-Gestion de crise intérimaire dans ces entreprises – restructuration, réduction des coûts, identification des actifs excédentaires et vente de ces actifs pour générer des liquidités, et fournir des communications transparentes et claires à toutes les parties prenantes.

-Classification des créances douteuses par secteur. Le Gouvernement dispose déjà d’une expertise significative dans le secteur Routes/Autoroutes et Électricité à travers ses Entreprises. Cependant, il peut être nécessaire de développer une expertise dans d’autres secteurs via des experts sectoriels pour faciliter la gestion quotidienne des opérations de l’entreprise et trouver une solution viable pour préserver la valeur.

-Les politiques d’approvisionnement de la NARCL devront être revues afin qu’elles soient conformes à la teneur/maturité des SR émis.

-NARCL devra prendre une décision quant à la voie à suivre pour le recouvrement du créance irrécouvrable. Certaines voies potentielles pourraient être :

Lancement d’un processus d’insolvabilité d’entreprise sur l’entrepriseEngagement d’un banquier d’investissement pour poursuivre des opérations de fusion et d’acquisition pour ledit actif.

Bien que la « mauvaise banque » semble être une pilule douce pour le secteur bancaire pour se débarrasser de leurs problèmes immédiats, ce serait une tâche difficile pour le NARCL proposé de préserver l’argent des contribuables à moyen et à long terme.

(Nitin Jain est un banquier d’affaires et d’investissement chevronné ayant travaillé dans des banques comme Standard Chartered Bank et Bank of America. Il est un expert en restructuration et est également un professionnel de l’insolvabilité enregistré auprès de l’IBBI. Les opinions exprimées dans l’article ci-dessus sont les opinions personnelles de l’auteur. .)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.