La BAD va fournir un prêt de 350 millions de dollars pour améliorer les services urbains en Inde

La Banque asiatique de développement (BAD) fournira un prêt de 350 millions de dollars pour améliorer l’accès aux services urbains en Inde en accélérant les actions et les réformes politiques visant à améliorer la prestation de services et à promouvoir des transferts fiscaux centraux basés sur les performances aux organismes locaux urbains (ULB).

La BAD fournira des connaissances et un soutien consultatif au ministère du Logement et des Affaires urbaines dans la mise en œuvre du programme, y compris le suivi et l’évaluation, a indiqué l’agence multilatérale dans un communiqué. Elle soutiendra également les organismes locaux urbains, en particulier dans certains États à faible revenu pour mettre en œuvre des réformes politiques, préparer des plans d’investissement et formuler des recommandations sur des questions transversales telles que le changement climatique, l’évaluation des sauvegardes environnementales et sociales, l’égalité des sexes et l’inclusion sociale.

Rajat Kumar Mishra, secrétaire adjoint au ministère des Finances, a signé l’accord de prêt pour le premier sous-programme de 350 millions de dollars US au titre du programme de développement urbain durable et de prestation de services tandis que Takeo Konishi, directeur de pays de la mission résidente de la BAD en Inde, a signé pour la BAD. Le sous-programme établira des politiques et des lignes directrices essentielles pour les réformes urbaines au niveau national, suivies d’actions de réforme spécifiques et de propositions de programmes au niveau de l’État et de l’ULB dans le cadre du deuxième sous-programme.

Après la signature de l’accord, Mishra a déclaré que le programme est aligné sur les programmes phares nationaux du gouvernement qui promeuvent les villes en tant que moteurs de la croissance économique en améliorant la qualité de la vie urbaine grâce à la création d’infrastructures urbaines de haute qualité, des prestations de services assurées et une gouvernance efficace. .

Konishi a déclaré que le programme s’appuie sur le long engagement de la BAD avec l’Inde dans le secteur urbain avec un soutien continu aux gouvernements central et des États pour entreprendre des réformes visant à assurer un accès universel et amélioré aux services urbains de base tels que l’approvisionnement en eau, l’assainissement et les logements locatifs abordables, en particulier pour les pauvres les plus touchés par la pandémie de COVID-19.

La BAD a déclaré qu’avec l’urbanisation croissante, les villes devraient devenir un puissant moteur de croissance pour l’Inde, générant une activité et des productions économiques, créant des emplois pour un volume important de travailleurs, améliorant la compétitivité et l’habitabilité urbaine et protégeant l’environnement.

