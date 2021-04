La BAFTA suspend Noel Clarke après des accusations de harcèlement de 20 femmes – El Sol de México

La British Academy of Motion Picture Arts and Television (BAFTA) a suspendu l’acteur et réalisateur Noel Clarke après que le journal The Guardian eut rapporté que 20 femmes l’avaient accusé de harcèlement, de tâtonnements et de harcèlement.

Clarke, 45 ans, a nié toute inconduite sexuelle ou tout acte répréhensible et a déclaré qu’elle se défendrait contre de «fausses accusations».

Le Guardian a déclaré avoir parlé à 20 femmes qui ont accusé Clarke de harcèlement sexuel, de tâtonnements, de comportement sexuel inapproprié et de commentaires sur le plateau, de bavardage et de partage d’images et de vidéos sexuellement explicites sans consentement, en plus du harcèlement entre 2004 et 2009.

“À la lumière d’allégations de faute grave concernant Noel Clarke chez The Guardian, BAFTA a pris la décision de suspendre son adhésion et son prix de contribution exceptionnelle au cinéma immédiatement et jusqu’à nouvel ordre”, a déclaré l’académie dans un communiqué.

«Au cours d’une carrière de 20 ans, j’ai placé l’inclusion et la diversité au premier plan de mon travail et je n’ai jamais fait l’objet de plaintes», a déclaré Clarke dans un communiqué. “Si quelqu’un qui a travaillé avec moi s’est déjà senti mal à l’aise ou manqué de respect, je m’excuse sincèrement.”

“Je nie avec véhémence toute inconduite sexuelle et j’ai l’intention de me défendre contre ces fausses allégations”, a-t-il déclaré.

Clarke est connu pour “Kidulthood” (2006), “Adulthood” (2008) et “Brotherhood” (2016), qui explore la question du “harcèlement”, de la toxicomanie et de la violence extrême parmi un groupe de jeunes à Londres.