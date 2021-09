La bagarre de Canelo Alvarez n’a rien eu à temps Lennox Lewis et Mike Tyson se sont affrontés avant leur énorme combat de poids lourds

in

Saul ‘Canelo’ Alvarez et Caleb Plant se sont battus cette semaine avant leur affrontement des super-moyens.

Le roi mexicain livre pour livre a poussé son rival américain, qui a rapidement lancé un coup de poing – seulement pour que Canelo l’esquive et lance un gauche qui a fait couler du sang.

Canelo et Plant ont échangé des coups lors de leur première conférence de presse

Ce fut un début fougueux pour la préparation de leur combat de novembre à Las Vegas.

Mais cela n’avait certainement rien sur la tristement célèbre bagarre en conférence de presse entre Lennox Lewis et Mike Tyson.

Après avoir attendu des années pour se rencontrer, Lewis contre Tyson devait être le combat le plus riche de la boxe alors que l’affrontement des poids lourds se dirigeait vers la capitale mondiale du combat.

Avant le combat prévu à Las Vegas en avril 2002, une réunion à New York a été organisée en janvier où les deux se retrouveraient face à face.

Le chaos s’ensuit alors que des coups de poing sont lancés et que Tyson mord la jambe de Lewis.

C’était la conférence de presse pour mettre fin à toutes les conférences de presse lorsque Lewis et Tyson se sont rencontrés en 2002

Au cours de la mêlée alors que Tyson et Lewis en viennent aux mains, le premier a mordu le second à la jambe

“Il y avait de la tension quand nous sommes arrivés à New York”, a expliqué Courtney Shand, l’amie de longue date de Lewis dans le documentaire “Lennox: The Untold Story”.

“La veille de la conférence de presse, il a dit ‘Si Mike fait un geste pour moi, oublie tout l’argent – ​​je ne recule pas devant lui, je ne recule pas devant lui.'”

À bien des égards, c’était le bien contre le mal, avec Tyson – l’ancien champion incontesté – dépeint comme le méchant, ce qui était un rôle auquel il s’était habitué.

Tout a commencé lorsque Lewis est monté sur son petit podium sur scène. On s’attendait à ce que les deux hommes échangent des insultes contre les caméras – des trucs standard. Mais non.

“Tout à coup, je l’ai vu retirer son chapeau, le jeter au sol et commencer à marcher vers moi”, se souvient Lewis du moment où il s’est rendu compte que le combat avait lieu plus tôt que prévu.

Lewis a ensuite lancé une main droite sur Tyson, qui a mordu la jambe de son rival, ce qui n’a surpris personne compte tenu de son précédent.

“Boom. J’étais dessus – les trois premiers coups étaient les miens et la première bouchée était la sienne », a ajouté Lewis.

Quand Mike Tyson a provoqué une bagarre avec Lennox Lewis lors de leur conférence de presse avant de se lancer dans l’une des diatribes les plus obscènes de l’histoire de la boxe… pic.twitter.com/2jX9FfvnXk – Michael Benson (@MichaelBensonn) 25 novembre 2020

Le combat avait duré des années, remontant à leurs séances d’entraînement en tant qu’enfants où les futurs champions devaient être séparés par le légendaire entraîneur de Tyson, Cus D’Amato.

Les défaites de choc et les peines de prison ont simplement retardé l’inévitable.

Avance rapide jusqu’en janvier 2002, alors qu’ils organisaient enfin une confrontation – et Tyson semblait juste perdre l’intrigue.

Après la bagarre lors de la conférence de presse, il a adressé des insultes grossières à la foule, qui comprenaient des menaces racistes et sexuelles et semblait les viser contre un journaliste en particulier qui a crié “mettez-le dans une camisole de force”.

Cela a presque mis fin au combat, les promoteurs étant contraints de trouver une alternative à Vegas pour le combat prévu en avril, la Nevada State Athletic Commission ayant décidé de ne pas renouveler la licence de Tyson.

Tyson a également été contraint d’accepter de payer 335 000 $ à Lewis pour s’être mordu la jambe.

Memphis a finalement été l’hôte – en juin 2002 – et avant que les combattants n’entrent sur le ring, une douzaine de gardes de sécurité en chemise jaune formaient une barrière d’un coin à l’autre pour les séparer.

Les gardes de sécurité ont formé une barrière pour séparer Tyson et Lewis avant le combat – un acte de théâtre pour le pimenter

Lewis a fini par éliminer Tyson au huitième tour

La conférence de presse déchirer, quant à elle, a remporté l’événement Ring Magazine de l’année.

Huit rounds plus tard, Tyson était sur le dos et saignait après le passage à tabac de Lewis. Ses ceintures WBC, IBO et IBF n’ont jamais été en danger.

Lewis a boxé jusqu’en 2003, son dernier combat étant une victoire contre Vitali Klitschko, ne perdant que deux fois en 44 combats.

Tyson a pris sa retraite après avoir perdu contre Kevin McBride en 2005, mais est revenu pour une « exposition » contre Roy Jones Jr en 2020.

Il n’y avait pas de mauvais sang persistant entre Tyson et Lewis et le couple est maintenant de bons amis.

“Quand vous comprenez notre ère de la boxe, alors vous comprenez le côté gangsta”, a rappelé Lewis à propos de l’incident de 2020.

« Nous n’organisons pas de combats en conférence de presse. Notre époque n’était pas faite pour la feinte du cœur.

Tyson et Lewis sont maintenant amis