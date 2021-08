La bagarre de foule surpasse Jake Paul-Tyron Woodley Fight ⋆ 10z viral

Les frères Paul ont offert aux fans de boxe un autre combat fastidieux dimanche soir, alors que Jacques Paul battre Tyron Woodley dans une décision partagée. Alors que les téléspectateurs ont vu une action limitée sur le ring, une bagarre dans la foule a fourni aux fans de combat le combat qu’ils espéraient.

Un des combats de foule 😂♥️ #WoodleyPaul pic.twitter.com/akQYVdPNug – Dana Exotic♥️♥️ (@DanaExotic) 30 août 2021

La vidéo montre un gars en chemise blanche se faisant pousser par un mec beaucoup plus petit dans un t-shirt noir. Le gamin en chemise blanche a rebondi avec les poings fermés et un “F*CK YOU”, mais la personne au tee-shirt noir a rapidement répondu avec un crochet droit vicieux, enflammant la bagarre. Un gars avec beaucoup de cheveux a sauté pour défendre le mec en chemise blanche KO, tandis qu’une personne en tee-shirt tie-dye a tiré quelques coups rapides en arrière.

Aucune personne dans le combat de foule ne semblait être un boxeur de formation classique, mais personne non plus à l’intérieur du ring, la renommée de Paul venant de sa célébrité sur YouTube et Woodley ayant gagné sa notoriété dans l’Octogone de l’UFC. Pourtant, la bagarre entre les fans comportait une férocité que Paul et Woodley n’ont pas réussi à fournir.

La foule du Rocket Mortgage Fieldhouse à Cleveland était fervente alors que Paul se battait devant sa ville natale. Mais le produit n’étant pas à la hauteur du battage médiatique, d’autres bagarres ont éclaté dans la foule tout au long de la nuit avec des fans désespérés de voir un bon combat.

