la bagarre de la pesée, les gants de Charlo et la vérité sur Tim Tszyu

Sebastián Contursi a mené la course de « Chino » Maidana à son meilleur et maintenant il mène la course de Brian Castaño à son meilleur. Et précisément à propos de ce moment et de son avenir, il a parlé dans une interview en profondeur où il y avait beaucoup de tissu à couper. Il a décomposé ce qui s’est passé dans le combat Castaño-Charlo, y compris la tentative de bagarre de la pesée, le scandale des gants qui l’a presque forcé à annuler le combat et n’a pas épargné sa propre évaluation de la carte disproportionnée du juge Vazquez. Il nous a parlé de l’avenir de Castaño, de la possibilité d’un combat contre Errol Spence Jr. et a clarifié des aspects importants de ce prétendu combat contre l’Australien Tim Tszyu avec une révélation et une plainte énergiques.

Sebastián Contursi a également répondu à la question sur la comparaison de Maidana et Castaño dans leurs meilleurs moments, ainsi que sur le rôle que l’influence de ‘Boxi’ pourrait assumer dans la renaissance de la boxe argentine en dehors de l’Argentine.

L’heure de chaque question est identifiée pour faciliter l’intérêt de ceux qui choisissent de choisir le sujet de leur intérêt (il suffit de passer le curseur) ou ils peuvent aller directement à la question en utilisant la chronologie suivante.

(1:13) L’après-combat et comment traiter un résultat injuste

(5:06) Est-ce que la cravate déprime ou motive Castaño ?

(8:08) Nouveauté ou résistance coutumière à la punition ?

(10:29) La vérité sur la pesée et la bagarre de Charlo

(15:36) L’évaluation honnête de la note des juges

(17:09) Le climat toxique affecterait-il la gestion du match revanche ?

(20:41) La vérité ou le mensonge sur l’offre de Tim Tszyu

(26:00) Brian Castaño est-il à l’aise ou mal à l’aise avec son poids divisionnaire ?

(27:04) La comparaison possible entre Brian Castaño et le ‘Chino’ Maidana

(29:41) Le succès de Brian Castaño et son influence sur la boxe argentine

(32:05) Y aura-t-il un livre sur Brian Castaño comme il y en a eu sur ‘Roña’ Castro ?