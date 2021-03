La bagarre éclate alors que des centaines de buveurs se rassemblent alors que le verrouillage se facilite

Certaines célébrations de verrouillage par temps chaud sont allées trop loin car des coups de poing et des boissons ont été lancés (Photo: Ashley Kirk)

Des gens ont été vus donner des coups de poing au soleil du soir alors que des centaines de buveurs célébraient hier l’assouplissement des mesures de verrouillage du coronavirus.

Cela vient après que le message du gouvernement « rester à la maison » a été abandonné à partir de cette semaine, coïncidant avec une mini-vague de chaleur de trois jours qui verra les températures atteindre jusqu’à 24 degrés Celsius.

Six personnes – ou deux ménages complets – sont désormais autorisées à se réunir à l’extérieur, y compris dans des jardins privés, pour la première fois en quatre mois.

La plupart des gens ont pris un verre avec des amis en petits groupes alors qu’ils se dirigeaient vers les parcs pour marquer leurs nouvelles libertés – mais il semblait que certaines des réjouissances allaient trop loin et voyaient les règles de distanciation sociale enfreintes.

Des centaines de personnes ont été vues se rassembler à l’Arboretum du centre-ville de Nottingham, mais les célébrations se sont transformées en violence alors que les buveurs ont commencé à se bousculer et à se jeter des boissons.

Des séquences vidéo montrent comment plus de gens se sont rassemblés pour regarder le drame, leur crier dessus et filmer ce qui se passait.

Et un grand nombre de canettes, bouteilles et cartons vides ont été laissés sur l’herbe le soir.

Cela survient alors que les golfeurs, les nageurs et les joueurs de tennis ont repris avec impatience leurs passe-temps hier alors que l’assouplissement des restrictions permettait également aux sports de plein air de redémarrer.

Les gens ont célébré leurs nouvelles libertés dans les parcs du pays – ici photographié à Nottingham (Photo: Ashley Kirk)



Les gens étaient ravis de retrouver leurs amis alors que les mesures de verrouillage étaient assouplies (Photo: Ashley Kirk)



Mais cela s’est avéré trop pour certains avec des combats et des boissons jetées à l’Arboretum (Photo: Ashley Kirk)



Les gens se sont rassemblés pour regarder et filmer le drame au fur et à mesure qu’il se déroulait (Photo: Ashley Kirk)

Le Premier ministre a déclaré qu’il espérait que les gens profiteraient du « beau temps » pour faire du sport ou de l’exercice, mais a averti que les gens devraient toujours « procéder avec prudence ».

Il a déclaré hier lors d’une conférence de presse à Downing Street: « Je sais ce que le gouvernement a demandé au peuple au cours de l’année dernière, mais je sais aussi à quel point les gens ont répondu magnifiquement – une patience et un courage incroyables.

«C’est mon avis, à une écrasante majorité, que les gens sont déterminés à continuer à le faire et ils comprennent la nécessité de faire preuve de prudence.

Bien que les gens puissent maintenant voir leurs amis et leur famille, le gouvernement a mis en garde contre les gens qui enfreignent les règles de distanciation sociale en faisant des choses comme s’embrasser.

De grandes quantités de déchets, de canettes vides et de bouteilles ont été laissées sur l’herbe le soir (Photo: Ashley Kirk)

Le ministre des Sports, Nigel Huddleston, a déclaré: « Veuillez ne pas vous étreindre ».

« Je veux aussi embrasser ma mère – les politiciens sont aussi des êtres humains et nous sommes aussi désespérément désireux de le faire que tout le monde », a-t-il ajouté.

«Pour le moment, le message est toujours prudent. Nous avons la règle de six – vous pouvez maintenant sortir et rendre visite à des amis et des parents dans leurs jardins – c’est vraiment un message extérieur.

« Mais aussi inconfortable que cela puisse paraître, ne vous étreignez pas, car ce que vous faites, c’est risquer la santé des personnes que vous aimez.

Plus: Coronavirus



‘[It’s] C’est une question de temps. Nous examinerons la distanciation sociale et d’autres mesures avec le temps.

« Le but de cette feuille de route est de la suivre étape par étape, de la prendre avec prudence, de regarder les mesures, de voir comment nous progressons. »

