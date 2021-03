La bagarre raciste de 30 minutes de l’enseignant attrapée par le zoom invite au procès (Regarder) ⋆ .

* L’enseignante du sud de la Californie pensait avoir raccroché sa conférence téléphonique Zoom parents-enseignants lorsqu’elle a commencé à parler à son mari de la femme et de son fils, un élève noir de sa classe de sixième.

«Ces parents, c’est ce genre de merde qu’ils sont. Noir, il est noir, ils appartiennent à une famille noire », professeur de sciences Kimberly Newman a dit à son conjoint, ignorant qu’elle n’avait pas interrompu l’appel. La mère à l’autre bout, Katura Stokes, a commencé à enregistrer la diatribe de l’enseignante le 20 janvier avec son téléphone portable, pendant que son fils de 12 ans l’écoutait.

«Votre fils a appris à mentir à tout le monde», a déclaré Newman à un autre moment. «Vous lui avez appris à trouver des excuses que rien n’est de sa faute. C’est ce que font les Noirs, c’est ce que font les Noirs. Les Blancs le font aussi, mais les Noirs le font beaucoup plus. »

Regardez un extrait non édité de la diatribe raciste de Newman ci-dessous:

La famille de Stokes poursuit maintenant le district scolaire de Palmdale pour Newman, qui a depuis démissionné de la Desert Willow Fine Arts, Science and Technology Magnet Academy. La diatribe aurait eu lieu après que les deux aient rencontré Newman sur Zoom pour lui poser des questions sur les difficultés de son fils à accéder à certains des outils éducatifs en ligne de l’école.

L’avocat de Stokes Neil Gehlawat a déclaré que sa cliente était tellement décontenancée par la diatribe qu’elle a appelé le directeur de l’école pendant qu’elle était encore en cours, pour le laisser écouter. À un moment donné, un membre du personnel de l’école aurait appelé Newman à mi-course et lui a demandé: «Vous savez il y a un parent qui enregistre ça? Avez-vous fait des obscénités et des blasphèmes et avez-vous dit ces choses à propos d’un élève? «

Newman aurait nié l’avoir fait, puis est sortie de l’appel Zoom, a déclaré Gehlawat à KTLA. À peine une heure après l’appel, Newman aurait reçu l’ordre de se retrouver face à face avec le surintendant de Palmdale, Raul Maldonado. Un porte-parole du district a déclaré que Newman aurait refusé de voir l’enregistrement et a déclaré qu’elle préférait démissionner plutôt que de mener une enquête sur l’incident. Elle a été immédiatement mise en congé administratif payé et a démissionné trois jours plus tard.

En février, le district scolaire de Palmdale a tenu une conférence de presse au cours de laquelle le porte-parole du district David Garcia a qualifié le comportement de «faute professionnelle grave d’un ancien enseignant de Palmdale», a rapporté l’Antelope Valley Press. Le district s’est par la suite excusé auprès de la famille et a offert des conseils à Stokes et à son fils, qui, selon Gehlawat, étaient «visiblement bouleversés» par les remarques désobligeantes de son professeur.