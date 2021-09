La bague de fiançailles de Britney Spears, une marchandise chaude, la date du mariage n’est pas proche

Britney Spears ne marchera pas dans l’allée de si tôt – mais en attendant, sa bague en diamant géante fait fureur pour les autres qui cherchent à dire “oui”.

Un représentant de Forever Diamonds NY – où le fiancé de Brit, Sam Asghari, avait ce chiot commandé – raconte TMZ … ils ont reçu 500 demandes de renseignements dimanche à la suite de l’annonce de la proposition, 95% de ces demandes provenant de personnes cherchant à acheter une version du “Britney Ring”.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Vous vous en souviendrez… Forever Diamonds NY a déclaré qu’ils donneraient à cette bague le nom de la pop star elle-même, commémorant la pensée qu’ils disent que Sam a eue lors de l’achat.

Bien que tout le monde réclame sa propre bague Britney … Forever Diamonds dit que personne n’obtiendra exactement celle qu’elle a au doigt en ce moment – ​​parce que celle-ci a été spécialement conçue pour elle, et ils ne la reproduiront pas avec précision.

Lire du contenu vidéo

@britneyspears / Instagram

Cela dit, le bijoutier nous dit qu’il envisage une version de la bague exposée dans un magasin qu’il ouvrira bientôt – afin que les clients puissent la voir de près. La fanfare a du sens … Sam lui-même vient de dire à quel point il est unique et ce qu’il a dû faire pour le garder secret pendant si longtemps.

En ce qui concerne les noces… des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ… BS et SA ne sont pas pressés de se marier. On nous dit qu’ils vont prendre leur temps et apprécier les fiançailles, et ils ne lancent même pas le mot “mariage” entre amis.

En parlant d’amis… il n’y en avait pas quand Sam a sauté la question Cette fin de semaine. On nous dit qu’il n’y avait qu’eux deux chez elle, donc d’autant plus spécial.