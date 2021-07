La bague entre les mains de Giannis

in

13/07/2021 à 13:09 CEST

Pas même deux semaines ne se sont écoulées depuis l’automne au cours duquel Giannis il semblait qu’il s’était cassé le genou, dans ce match contre le faucons, cela nous laissera tous gelés. Il semblait que l’histoire se répétait qui laissait d’autres grandes stars hors de la lutte pour le ring et avec elles l’illusion de se battre pour le ring à leurs équipes.

Un mouvement “non naturel” de son genou plié vers l’intérieur qui, heureusement, se terminerait par une simple frayeur. Quoi de plus, Chevreuils a vaincu le faucons (d’une diminution T. Jeune), ils ont obtenu le titre de est et ils sont entrés dans une finale 37 ans plus tard sans la présence de leur grande star.

Mais en finale, ils attendaient (sûrement) plus l’équipe sous la forme de cette dernière ligne droite de la saison (ils sont arrivés avec 11 victoires lors des 13 derniers matchs éliminatoires). Les Soleils de C. Paul, Ayton, Booker et une garde-robe d’une telle qualité qu’ils en ont fait les favoris pour remporter la première bague de leur histoire. Phénix gagner la bague [1.33].

C’est pourquoi la présence de Giannis était absolument primordial pour gagner ces Soleils et obtenir la bague 40 ans après je l’ai fait Lew alcindor (plus tard Kareem Abdul Jabbar) pour la franchise du Chevreuils. Milwaukee gagner la bague [3.0]. La question était donc de savoir si Giannis Il pourrait être présent en finale et, s’il est positif, sous quelle forme.

Ces doutes ont été dissipés très rapidement car Antetokounmpo Il était déjà présent lors du premier match de la finale et, bien que son équipe ait fini par s’incliner, il irait déjà vers un double double brutal de 20 points et 17 rebonds. Ses conditions physiques privilégiées lui avaient permis de ne pas manquer le rendez-vous.

Quelque chose de similaire s’est produit dans le 2e match, une nouvelle défaite pour le Chevreuils mais des chiffres d’une autre époque de la star grecque, 42 points et 12 rebonds qui, en cas de doute, se sont avérés être de 100%. Mais son équipe n’était pas capable de gagner.

La troisième fois était le charme

Les Chevreuils ils étaient dans les cordes au troisième match. Une éventuelle défaite, déjà avec la série à domicile, aurait laissé un 0-3 quasi définitif.

Mais dans ce match, une autre performance historique de Antetokounmpo (2ème joueur à faire dans un final 2 matchs d’affilée de 40 points et 10 rebonds ou plus) avec une victoire qui a mis le 2-1 dans la série et avec tout pour décider.

Vient maintenant un 4e match qui marquera ces finales, ce sera à l’aube de mercredi à jeudi toujours sur le court de Los Angeles. Chevreuils. Un match qui marquera la distance entre un 3-1 en cas de victoire pour le Soleils, avec un premier Balle de match à domicile et un 2-2 en cas de victoire Chevreuils (dont ils sont favoris [1.5]) qui laisserait tout absolument ouvert.

le Dieu grec Vous aurez sûrement beaucoup à dire dans ce match vital, la bague peut être entre vos mains.