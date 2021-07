La bague migraine ?

Les piercings aux oreilles, comme le tragus ou l’hélice, sont toujours à la mode. L’un d’eux est très populaire : le daith. Ce petit bijou placé au niveau du cartilage de l’oreille devient de plus en plus séduisant. Présentation et conseils de Nicolas, propriétaire du Tribal Act, pour réussir votre piercing daith.

L’oreille externe est constituée de nombreux petits plis. L’un d’eux forme une virgule vers l’intérieur presque au centre du pavillon : la racine de l’hélice. Comme les autres parties des oreilles, cette partie est constituée uniquement de peau et de cartilage. Ce piercing est très à la mode avec le lobe et le tragus. Une mode confirmée par Nicolas, pierceur et propriétaire du studio Tribal Act à Paris ” est une de mes préférées.

En regardant l’oreille de profil, on ne voit ni l’entrée ni la sortie de l’anneau. “Toutes les morphologies de l’oreille ne permettent pas ce piercing. La racine de l’hélice doit être visible et pas trop courte. Le bijou doit être bien placé et non tordu. Quant à la tour, il faut avoir un pli cartilagineux pour réaliser cela piercing. Toutes les oreilles n’en ont pas, ou elles ne sont pas assez larges. C’est pourquoi il est recommandé de voir le piercing au préalable. Vous verrez si le piercing daith est faisable chez nous. Cela nous évite d’être déçu le jour J si le perceur ne peut-il pas le faire dans nos oreilles.

Où faire le piercing daith ?

Certainement pas dans une bijouterie. Les piercings s’y font au pistolet. Ce dernier doit être proscrit même pour le lobe de l’oreille. Le matériel n’est pas chirurgical, ni précis. La guérison est aussi plus compliquée. “Ce n’est pas propre et c’est très traumatisant pour les tissus”, explique Nicolas. Le bijou est inséré avec force, ce qui peut augmenter la douleur.

Un professionnel utilise une aiguille stérile à usage unique qu’il tire juste après le piercing. Il est équipé de gants et d’un masque avant de toucher l’oreille. Il est important de se rendre sur le site de perçage à l’avance pour s’assurer que le site est propre, entretenu et que les normes d’hygiène sont respectées. C’est l’occasion pour vous de faire votre propre évaluation en classe.

“Avoir un bon feeling est essentiel”, rappelle notre pierceur. Le jour du piercing on ressent un peu de stress, d’où l’importance de se sentir en confiance avec la personne. Le bouche à oreille est aussi un bon indice. Un ami qui donne une bonne évaluation d’un salon de piercing est rassurant. Une salle qui a beaucoup de demandes est toujours un bon signe. Enfin, si un ami vous propose un service gratuit et non professionnel, déclinez-le.

Piercing Daith : Où acheter le bijou ?

Vous pouvez dire à l’œil nu si la bague est de bonne qualité. Le titane est l’un des métaux les mieux tolérés par l’organisme. L’acier chirurgical est le plus courant et le moins cher. L’argent ou l’or sont généralement réservés aux ornements de bijoux, comme la petite boule ci-dessus. L’or rose est très à la mode, ainsi que le quartz rose. “La surface du bijou doit être lisse, semblable à un miroir, sans rugosité, pour faciliter la cicatrisation”, précise la propriétaire de Tribal Act. Souvent, l’achat du piercing se fait sur le moment.

Certains fournisseurs accompagnent les bijoux d’un certificat d’authenticité qui garantit la qualité. Quant aux formes, tous les fantasmes sont possibles. Le CBR, la barre et le cerceau sont des bijoux qui ne sont pas adaptés pour ce piercing. « Dans le daith, on ne met que des bagues » confirme notre interlocuteur. Ceux-ci peuvent être étoilés, décorés d’une boule, d’un cœur ou d’un losange.

Tous les ornements de bagues sont possibles tant qu’ils sont de taille micro. Vous n’êtes pas obligé de les acheter sur Internet. Il est possible de commander des bijoux sur Amazon ou d’autres sites Web pour la livraison. Le problème est que vous ne pouvez pas voir la taille de la bague, ni vérifier la qualité. Il peut s’agir d’argent ou d’un matériau irritant. Pour éviter les mauvaises surprises au moment de la cicatrisation, nous restons exigeants dans le choix des bijoux. On met le prix pour avoir une bague de qualité.

Piercing Daith : toutes les étapes

Une première visite est généralement recommandée pour contacter le perceur. Le jour J, il est préférable d’arriver le plus détendu possible. “C’est facile à dire, mais ça aide à bien faire le piercing. Habituellement, le perceur essaie de vous mettre le plus à l’aise possible”, explique notre experte. Si vous avez déjà eu un piercing au nez ou aux oreilles, vous êtes plus confiant.

La zone de perçage du daith, l’hélice, est nettoyée. Ensuite, une marque est faite au niveau du pli de l’oreille pour définir la zone précise à percer. Juste après, le spécialiste donne un antiseptique et procède au piercing. Immédiatement après le perçage du daith, le bijou est inséré.

Ça fait mal? “Au moment du passage, ça pique ou pique. C’est fugace. Je n’aime pas parler de douleur, mais de sensations. Et ça dépend de la personne et du niveau de stress. Juste après le passage du bijou, tu ne sens rien”, dit-il Nicolas. La douleur n’est pas comparable à celle d’un piercing au septum, au nez ou au labret, au niveau de la lèvre. Les bagues en acier sont froides, cela peut surprendre. Il est préférable de ne pas prendre de rendez-vous à l’heure du déjeuner ou avec un horaire chargé. Pour être dans les meilleures conditions, il ne faut pas être pressé. Et pour le prix, en moyenne, il coûte entre 40 et 60 euros.

Comment entretenir un piercing daith juste après ?

La douleur disparaît complètement juste après le piercing. Il est temps que les cicatrices guérissent. “Tout d’abord, ne touchez pas à votre bague”, prévient notre professionnel. La peau a besoin de s’habituer au piercing et au trou pour une bonne cicatrisation.

En tripotant la boucle d’oreille, vous courez le risque de provoquer une inflammation, puisque les mains ne sont pas toujours propres, et d’infection. Pendant un mois, le bijou est nettoyé tous les jours. Lave toi les mains. Ensuite, un tampon en tissu non tissé stérile est humidifié avec une solution saline et frotté doucement sur les extrémités de l’anneau. Il s’agit d’éliminer les petites sécrétions résultant du processus de guérison.

Ensuite, avec une deuxième compresse, l’oreille est doucement séchée. “Cela peut être facilité en commençant par l’application douce d’un savon doux sous la douche avant de rincer au sérum physiologique. Attention, le séchage de l’anneau est une étape importante dans le processus de soin”, précise la propriétaire de Tribal Act. côté, ne dormez pas dessus car l’oreille peut frotter contre l’oreiller et déplacer la boucle d’oreille.

Pendant un mois, ne vous baignez pas dans la piscine, le sauna, le hammam ou dans la mer. Vous ne pouvez pas utiliser d’écouteurs pendant au moins 6 mois. Et après 6 mois, vous pouvez échanger votre bague contre le piercing qui vous plait. Ces recommandations s’appliquent également aux piercings tels que la conque, le tragus ou le rook…

Piercing Daith et migraine : mythe ou réalité ?

Lorsque nous avons recherché ce piercing dans les moteurs de recherche, nous avons trouvé de nombreux articles liant le piercing daith et les migraines. Pour notre professionnel du piercing : “C’est une légende.”

La théorie selon laquelle ce joyau pourrait traiter la migraine est liée à une pratique médicinale traditionnelle chinoise : l’acupuncture. Selon cette pratique, on suppose que le point vital du piercing daith est aligné avec le système digestif et si les migraines sont liées à des problèmes digestifs, le « piercing daith peut être une solution », selon le Dr Will Foster, acupuncteur en la ville de Knoxville, Tennessee.

La médecine occidentale et ses praticiens restent sceptiques quant à la capacité d’un simple perçage d’oreille à traiter une affection aussi délicate et imprévisible que les migraines. Aujourd’hui, il n’y a pas de données qui pourraient vraiment prouver cette théorie. Cette zone ne contient que du cartilage. Le perçage des oreilles est principalement cosmétique.

