La bague ‘MOB’ de Tupac vendue 95 000 $

Ce n’est pas un secret, Tupac Shakur était affilié à un gang – et une pièce de sa propre collection de bijoux l’a confirmé … une pièce qui est maintenant revenue sur le marché avec un gros prix.

La bague en or « MOB » du rappeur – comme on l’appelle – arrive aux enchères cette semaine, avec l’aimable autorisation de Moments dans le temps … mais ça ne va pas vraiment faire l’objet d’enchères, mais plus encore … juste vendu à un prix forfaitaire — premier arrivé, premier servi.

Le taux en vigueur… un bon prix de 95 000 $ – vous pouvez donc certainement le faire si vous pouvez vous le permettre. Et hé, la valeur pourrait être parfaite – étant donné que l’icône décédée lui-même l’a porté à quelques reprises, surtout une fois qu’il a commencé à traîner avec Chevalier de Suge et Cie.

Pour les non-initiés… MOB, dans le contexte de Death Row Records, signifie principalement Member of Blood – un gang de rue auquel Suge était certainement lié à cette époque. MOB peut représenter d’autres choses – de l’argent plutôt que des mecs, de la mafia, etc. – mais la référence au sang est la plus courante.

Il semble que Suge ait eu beaucoup de ses artistes à l’époque, y compris Pac, qui l’aurait généralement porté à son petit doigt, et Snoop Dogg aussi (même si ses racines sont avec les Crips). Quoi qu’il en soit, cette bague ici a été flashé assez souvent.

Quant à savoir comment elle s’est retrouvée entre les mains du MIT… des sources liées à la vente nous disent que Tupac a en fait donné cette bague à une petite amie de l’époque qu’il voyait avant sa mort… et elle a finalement été retrouvée chez un collectionneur privé au cours du années.

Maintenant, ce collectionneur l’apporte à Moments et essaie de le décharger une fois pour toutes. Comme nous l’avons dit, un bon achat si c’est dans votre budget – et sinon… gardez la tête haute, vous y arriverez !