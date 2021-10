La baignoire en train de disparaître et autres récits de la décomposition du Titanic

Les spécialistes de mission à gauche et à droite capturent des images de l’arc emblématique du Titanic, vu à travers la fenêtre de 2 pieds de large du submersible Titan. (Photo des expéditions OceanGate)

Pour prouver que l’épave du Titanic se détériore rapidement, vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que la baignoire du capitaine Edward Smith. C’est, si vous pouvez le trouver.

Le cas de la disparition de la baignoire, comme documenté par Everett, OceanGate Expeditions, basé à Washington, est l’un des indicateurs les plus frappants montrant à quelle vitesse l’épave la plus célèbre du monde s’installe dans les dernières étapes de sa décomposition, plus d’un siècle après elle heurte un iceberg et coule dans l’océan Atlantique Nord en 1912.

Plus de 1 500 passagers et membres d’équipage sont morts dans le naufrage, mais l’histoire du Titanic se perpétue dans les annales de l’histoire maritime. La redécouverte de l’épave en 1985 a fait la une des journaux du monde entier – et le film « Titanic » de James Cameron a renforcé la réputation du navire en tant qu’icône culturelle.

L’une des pierres de touche des expéditions du Titanic a été la baignoire dans la cabine du capitaine condamné, à plus de trois kilomètres sous la surface de l’océan. Il y a à peine dix ans, des photos montraient clairement la baignoire en porcelaine au milieu de ruines rouillées. Mais il y a deux ans, une équipe d’expédition a signalé que l’épave se détériorait rapidement et a cité l’état de la cabine du capitaine comme preuve.

« La zone de détérioration la plus choquante était le côté tribord des quartiers des officiers, là où se trouvaient les quartiers du capitaine », aurait déclaré à l’époque l’historien du Titanic, Parks Stephenson. « La baignoire du capitaine est une image préférée des passionnés du Titanic, et c’est désormais chose faite. »

Il était donc évident qu’OceanGate essaierait de visiter les quartiers du capitaine cet été lorsque son submersible Titan a effectué une série de 10 plongées.

La bonne nouvelle est que la baignoire n’a pas complètement disparu.

« Il y avait un scuttlebut à travers lequel la baignoire était tombée, et il est assez clair qu’elle est toujours là », a déclaré à . le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, qui a piloté le submersible pour les plongées du Titanic. « C’est juste plein de débris. »

La baignoire de la salle de bain privée du capitaine Edward Smith était toujours visible dans l’épave du Titanic sur une photo de 2010. La chambre de Smith était dans l’espace vide à droite. (Photo RMS Titanic Inc.) Une partie de la lèvre de la baignoire du capitaine Edward Smith peut à peine être vue comme une tache blanche dans le cercle rouge sur une photo prise cet été lors de l’expédition Titanic d’OceanGate. (Photo des expéditions OceanGate)

La mauvaise nouvelle est que tout le site de l’épave se transforme en un tas de rouille. Les preuves deviennent claires lorsque les photos de l’expédition de cet été sont comparées aux photos des mêmes scènes d’expéditions précédentes.

« En regardant certaines des images plus anciennes, il y a des zones où vous aviez un mur entier, puis nous nous présentions et il n’y avait pas de mur », a déclaré Rush. « Il y en a des morceaux ici, et vous pouvez voir à travers. Donc, dans les zones où ils avaient effectivement dû entrer avec des ROV [remotely operated vehicles], tout d’un coup, le mur a disparu.

Il a déclaré que l’effet était particulièrement frappant sur le pont de la promenade du Titanic, où les personnages interprétés par Leonardo Di Caprio et Kate Winslet se promenaient dans le film « Titanic ».

« Le pont de la promenade s’était un peu affaissé », a déclaré Rush. « C’est très envahi par la végétation. »

Lorsque le Titanic s’est désintégré, en 1912, la poupe du navire a été beaucoup plus battue que la proue – et il en va de même pour l’état actuel du naufrage.

« La poupe est vraiment un gâchis », a déclaré Rush. « Vous pouvez accéder aux cylindres des moteurs et vous voyez ces choses géantes, qui sont belles. … Mais une grande partie de la zone qui l’entoure n’est qu’un terrain vague. Vous ne voyez pas la structure de hublot que vous voyez sur la proue.

Rush a déclaré que l’expédition de cet été était une sorte de croisière d’essai pour l’opération Titanic d’OceanGate. Des dizaines de clients ont payé jusqu’à 125 000 $ pour faire partie de l’équipage et avoir la chance de plonger dans le sous-marin aux côtés de Rush et d’une équipe de professionnels qualifiés. Au cours de la saison de six semaines, OceanGate a dû faire face à des problèmes allant de l’équipement instable au mauvais temps et aux restrictions de visa COVID.

« Nous avons tous vécu une expérience incroyable – certains n’ont même pas pu plonger et d’autres ont plongé mais n’ont pas atteint le Titanic », a déclaré Rush. « Ce que j’ai trouvé le plus encourageant, et peut-être un peu surprenant, c’est que c’était le temps passé sur le navire que les gens appréciaient le plus. Ils sont venus pour le Titanic, et ce qu’ils ont vraiment eu, c’est cet incroyable groupe d’experts. … C’est un peu comme être dans la salle de contrôle pendant Apollo 11. C’est assez gros. Vous n’avez pas besoin d’être dans le vaisseau spatial.

Et ce ne sera pas la dernière expédition. OceanGate prévoit d’effectuer des plongées chaque année, pour documenter l’état du Titanic au fil du temps et étudier la vie marine environnante. Avoir une première expédition réussie à son actif donne à Rush l’espoir que le plan d’affaires est bien plus solide que la coque de l’épave.

L’entreprise privée – qui compte actuellement 19 employés et un éventail de partenariats avec la NASA et l’un des principaux fournisseurs de fibre de carbone au monde – a jeté les bases de ses plongées Titanic depuis plus de cinq ans. Désormais, les spécialistes de la mission s’inscrivent déjà pour l’expédition 2022.

« C’est agréable de dépasser le seuil de rentabilité des flux de trésorerie », a-t-il déclaré. « C’est un gros problème. Nous avions prévu deux sous-marins, et nous envisageons de construire le prochain, donc nous pouvons lever des capitaux pour cela. Nous envisageons également de développer nos opérations pour peut-être créer une installation en Croatie. Il y a beaucoup d’endroits où nous pourrions déployer des capitaux, et nous chercherons probablement à en lever d’autres. Mais c’est agréable d’avoir le luxe de vivre de son propre succès pour changer.

OceanGate Expeditions publie des images sous-marines de l’expédition de cette année via sa chaîne YouTube. Voici un échantillon de photos et de vidéos des comptes Twitter d’OceanGate :

Un merci spécial à @SubCImaging pour avoir fourni au Titan d’OceanGate la caméra Rayfin Subsea 4k. L’équipement a joué un rôle crucial dans la capture d’images en haute mer, notamment la section de proue du Titanic lors de l’expédition Titanic Survey 2021, qui est actuellement en cours. pic.twitter.com/JaqrpyGFli – OceanGate (@OceanGate) 1er août 2021

Au cours de l’expédition Titanic Survey 2021, Titan était équipé d’une caméra Rayfin SubC 4K, permettant à notre équipage de capturer de superbes photos de l’épave emblématique. Sur la photo, la cabine du capitaine Smith. #plongée profonde #Titanic #submersible #histoire #naufrage pic.twitter.com/4GImZw7ZLN – Expéditions OceanGate (@OceanGateExped) 9 septembre 2021

Chaque partie de l’épave a une histoire à raconter. Devenez un spécialiste de mission sur l’expédition Titanic Survey 2022 et aidez-nous à continuer à documenter ce site du patrimoine maritime. https://t.co/VgRalFrakR pic.twitter.com/vT8AmZkSBc – Expéditions OceanGate (@OceanGateExped) 28 septembre 2021

Au cours de la mission 5 de l’expédition Titanic Survey 2021, David Waud a capturé des images sur son caméscope à travers la fenêtre de Titan. #Titanic #MissionSpecialist #Découvrir #ExperienceAventure pic.twitter.com/rgNDLEedOa – Expéditions OceanGate (@OceanGateExped) 15 septembre 2021

Notre équipe commencera à publier des images de l’expédition Titanic Survey 2021. Cette vidéo captée par @SubCImaging de la trappe d’accès à la salle controversée de Marconi Radio sortira le 21 octobre à 10h. Suivez-nous pour toutes les nouvelles images du Titanic https://t.co/FNZpARMLuY pic.twitter.com/phj2lfB7pX – Expéditions OceanGate (@OceanGateExped) 8 octobre 2021

Consultez OceanGate et OceanGate Expeditions pour plus d’informations sur l’expédition Titanic Survey 2022.