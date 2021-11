La baisse de la qualité de l’air entraîne une augmentation du nombre de ventes de purificateurs d’air

Les inquiétudes croissantes concernant les catastrophes climatiques pourraient être l’une des raisons pour lesquelles les gens prennent maintenant des mesures préventives telles que l’installation de purificateurs d’air chez eux, pour lutter contre la pollution de l’air. (Source de l’image : .)

Avec un niveau alarmant de pollution de l’air qui se propage et augmente à Delhi, la vente de purificateurs d’air a connu une augmentation dans l’État. Les purificateurs d’air représentent un marché de près de 500 crores de RS, dans lequel Delhi NCR et les parties du Nord contribuent environ les trois quarts des ventes, a rapporté l’agence de presse PTI.

Les inquiétudes croissantes concernant les catastrophes climatiques pourraient être l’une des raisons pour lesquelles les gens prennent maintenant des mesures préventives telles que l’installation de purificateurs d’air chez eux, pour lutter contre la pollution de l’air.

Profitant de la situation, de nombreuses entreprises et fabricants ont mis au point de nouveaux modèles pour augmenter leurs ventes de purificateurs d’air. Le marché est en effet devenu assez concurrentiel car plus de 15 entreprises proposent le segment des purificateurs d’air ambiant, allant de 4 200 Rs environ à 50 000 Rs, a rapporté PTI.

La Cour suprême a critiqué samedi le gouvernement du Centre et de Delhi pour des niveaux de pollution dangereusement élevés et leur a demandé de prendre des mesures immédiates pour contrôler la situation dans la capitale nationale, à la suite de quoi l’État a annoncé le travail à domicile pour les employés du gouvernement, l’interdiction des travaux de construction et la fermeture. des écoles pendant une semaine.

