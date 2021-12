La baisse de l’activité économique pendant le verrouillage a entraîné une faible pollution dans la plupart des régions de l’Inde: étude

Selon l’étude, l’ozone, le monoxyde de carbone et le NO2 ont montré une augmentation d’environ 15 % dans la partie centre-ouest de l’Inde.

La réduction des activités économiques pendant le verrouillage lié à la pandémie avait entraîné une diminution de la pollution de l’air dans la plupart des régions de l’Inde, mais les observations satellitaires montrent que certaines parties du centre-ouest et du nord de l’Inde ont enregistré une augmentation de la pollution contrairement à la tendance générale, le gouvernement a déclaré lundi en citant une étude.

Des scientifiques de l’Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES), un institut autonome relevant du Département des sciences et de la technologie, ont utilisé les observations satellitaires d’EUMETSAT et de la NASA pour les années 2018, 2019 et 2020, et ont étudié l’influence d’une interruption significative des activités. sur l’évolution de la répartition de l’ozone, du monoxyde de carbone et du dioxyde d’azote pendant la période de confinement.

Selon l’étude publiée dans « Environmental Science and Pollution Research », l’ozone, le monoxyde de carbone et le NO2 ont montré une augmentation d’environ 15 pour cent sur la partie centre-ouest de l’Inde.

Selon les résultats, le monoxyde de carbone a montré une augmentation constante (jusqu’à 31%) de la concentration à des hauteurs plus élevées pendant le verrouillage.

L’étude a été dirigée par Prajjwal Rawat, chercheur principal à ARIES Nainital, avec son directeur de recherche, le Dr Manish Naja.

Dans un communiqué, le ministère des Sciences et de la Technologie a déclaré que les scientifiques ont identifié que les régions du centre-ouest de l’Inde et du nord de l’Inde sont sujettes à une exposition plus élevée à la pollution atmosphérique sur la base d’observations satellitaires de pointe et sont donc exposées à une plus grande risque de problèmes respiratoires.

«En 2020, un verrouillage national complet a été imposé à l’Inde pour empêcher la propagation de la maladie à coronavirus. Cela a énormément perturbé l’économie avec un seul effet secondaire positif, une amélioration à court terme de la qualité de l’air près de la surface », a déclaré le ministère.

L’observation par satellite de gaz traces toxiques – ozone, NO2 et monoxyde de carbone – près de la surface et dans la troposphère libre a principalement montré une réduction des polluants au-dessus de l’Inde, a-t-il déclaré.

Cependant, dans certaines régions comme le centre-ouest de l’Inde, certaines parties du nord de l’Inde et l’Himalaya éloigné, une augmentation de l’ozone et d’autres gaz toxiques a été observée. Cela pourrait avoir aggravé les risques pour la santé respiratoire dans ces régions pendant la pandémie, a déclaré le ministère.

Le transport à longue distance et le transport vers le bas depuis la stratosphère ont considérablement augmenté les concentrations d’ozone sur le nord de l’Inde pendant le verrouillage, et les régions éloignées comme l’Himalaya et les villes côtières ont montré l’influence minimale du verrouillage sur la qualité de l’air, avec une tendance à augmenter les critères d’air. polluants, selon l’étude.

Selon l’équipe ARIES, cette étude a permis d’identifier les régions sujettes à une exposition plus élevée à la pollution atmosphérique, ce qui permet d’identifier les zones à plus grand risque pour la santé.

L’équipe précédemment, avec des scientifiques de l’ISRO, a montré INSAT-3D comme un satellite géostationnaire indien précieux pour étudier les polluants de l’ozone au-dessus de l’Inde. Cependant, pour d’autres polluants atmosphériques tels que le NO2, le SO2 et le CO, l’Inde manque d’observations spatiales et a besoin d’un satellite indigène de surveillance de la qualité de l’air en orbite.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.