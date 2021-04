La baisse de l’utilisation des espèces exclut 122 millions de consommateurs américains ⋆ .

Rangée de bureaux de commande avec écran d’ordinateur et terminal de paiement par carte au restaurant de restauration rapide

* Au moins 122 millions d’Américains sont exposés au risque d’exclusion numérique en raison d’une baisse de l’utilisation des espèces, y compris les personnes âgées, les sans-abri et les malades mentaux, selon des recherches.

– Global Payment Trends révèle l’impact financier et sociétal de la cessation de l’utilisation des espèces, qui s’est accélérée en raison de la pandémie de Covid-19.

– Les dernières données montrent que l’utilisation d’espèces comme paiement pour les commandes en ligne a chuté de 75% au cours de la dernière année, ne représentant désormais plus que 1% de toutes les transactions.

– On estime que 567 715 personnes sont sans abri en Amérique, tandis que 55,9 millions d’Américains supplémentaires pourraient avoir du mal à utiliser les paiements numériques en raison de leur vieillesse.

Au moins 122 millions d’Américains pourraient courir le risque d’être laissés vulnérables dans la société en raison d’une incapacité à utiliser les méthodes de paiement numériques, malgré une baisse de l’utilisation des espèces, révèlent de nouvelles données.

L’analyse a révélé que si cet accès réduit aux espèces se poursuivait, 122 Américains vulnérables souffriraient en raison de leur dépendance à l’égard des méthodes de paiement physiques – dont 51,5 millions de personnes souffrant de maladies mentales susceptibles de restreindre leurs activités quotidiennes.

Aux États-Unis, les 567715 Américains qui seraient sans abri, les 51,5 millions d’habitants âgés de 65 ans et plus qui pourraient avoir du mal à s’adapter aux services numériques et les 14,1 millions de personnes actuellement non bancarisées sont également menacés d’exclusion numérique aux États-Unis.

Global Payment Trends rassemble des données officielles à partir de rapports de paiement et de statistiques démographiques pour révéler les répercussions sociétales potentielles de l’exclusivité numérique, selon laquelle les pièces, les billets en dollars et les chèques sont remplacés par des portefeuilles électroniques, des virements bancaires et des cartes de débit.

Les données révèlent que l’utilisation d’espèces a chuté de 21,9% en Amérique du Nord en tant que pourcentage des transactions au point de vente (POS) en plus du déclin en ligne, tandis que les portefeuilles mobiles ont gagné en popularité à la fin de 2020 en tant que mode de paiement sans contact préféré.

Une baisse notable de l’utilisation des espèces dans le monde semble s’être accélérée pendant la pandémie, car les dernières données révèlent que l’utilisation des espèces, le paiement des commandes en ligne ayant chuté de 75% au cours de l’année écoulée, représente désormais moins de 1% des transactions.

Cela, associé aux préoccupations antérieures de l’Organisation mondiale de la santé, selon lesquelles le virus pourrait être transmis via des billets de banque, pourrait laisser des millions de personnes sans accès vital à l’argent liquide.

Membres vulnérables de la société américaine

Sans-abri 567,715

65 ans et plus 55939448

Non bancarisé 14,100,000

Maladie mentale 51,500,000

Parmi ceux qui peuvent avoir du mal à effectuer des paiements dans une société sans numéraire, il y a les 51,5 millions d’Américains qui vivent avec une maladie mentale qui peut nuire à leur capacité à gérer ou à surveiller leur argent, comme le souligne le National Institute of Mental Health.

En fait, un Américain sur cinq souffrirait d’une mauvaise santé mentale à un moment donné, ce qui signifie que 66 200 530 personnes pourraient être exposées au risque d’exclusion sociale dans l’ensemble.

Il n’a jamais été plus important pour les décideurs de s’assurer que des dispositions adéquates sont en place pour soutenir les membres vulnérables de la société – en particulier compte tenu des récentes conclusions d’une enquête des Centers for Disease Control qui a révélé que les adultes américains souffraient de “ problèmes de santé mentale considérablement élevés ” pendant la pandémie.

Helen Undy, directrice générale du Money and Mental Health Institute, a déclaré: «Lorsque vous êtes aux prises avec votre santé mentale, il peut être beaucoup plus difficile de rester au travail ou de gérer vos dépenses, tandis que l’endettement peut causer un stress et une anxiété énormes – donc les deux problèmes se nourrissent l’un de l’autre, créant un cercle vicieux qui peut détruire des vies.

«Faire en sorte que des conseils financiers soient régulièrement offerts aux personnes utilisant des services de santé mentale augmenterait les taux de guérison et améliorerait le bien-être financier des millions de personnes actuellement confrontées à cette terrifiante combinaison de problèmes.

Pour en savoir plus sur les impacts de l’exclusion numérique dans l’étude Global Payment Trends, rendez-vous sur: https://a2zcasinos.org/global-payment-trends/

Des recherches recueillies auprès de diverses sources, notamment l’Organisation mondiale de la santé, WorldPay Global Payment Trends, le National Institute of Mental Health et le US Census Bureau. La population américaine est de 331 002 651 habitants.

Source: Emily – emily.garner@blueclaw.co.uk