La baisse des coûts de batterie est la clé du décollage des véhicules électriques en Inde

Le marché indien des véhicules électriques (VE) est aujourd’hui compact, avec seulement trois acteurs représentant 75 %. Mais l’entrée d’Ola promet de bousculer l’espace. En effet, le lancement de la start-up a fait grand bruit. La demande, selon une estimation de McKinsey, devrait exploser, atteignant 8,2 à 9,2 millions de véhicules d’ici 2030. Cela ne semble pas exagéré compte tenu de l’impulsion financière du gouvernement, du besoin de mobilité personnelle et des prix stratosphériques du carburant et de la la hausse des coûts des véhicules ICE. Un grand acteur comme Hero Electric, par exemple, espère vendre des unités de 1 lakh au cours de l’année en cours ; l’entreprise détenait une part de marché d’un peu plus de 40 % l’an dernier. Les analystes s’attendent à ce que, dans environ cinq ans, les véhicules électriques représentent 15% du marché des scooters, la part doublant probablement en une dizaine d’années. L’échelle est essentielle pour faire baisser les prix et pour que les bénéfices des fabricants restent stables.

Le gouvernement a récemment augmenté les incitations disponibles dans le cadre du programme FAME (adoption et fabrication plus rapides de véhicules électriques) à 15 000 Rs par KwH contre 10 000 Rs par KwH. Le plafond de l’avantage total a également été relevé de 20 % du coût du véhicule à 40 %. Bien que l’allocation pour les incitations ait été d’un montant assez important de 10 000 crores, moins de 500 crores de Rs avaient été utilisés. Maintenant, les gouvernements des États complètent également cela avec de nouvelles incitations. Le gouvernement du Gujarat, par exemple, offre une subvention de 20 000 roupies par véhicule.

Ce sont toutes des mesures bienvenues et feront sans aucun doute baisser le coût des véhicules. Mais pour que les scooters électriques deviennent vraiment abordables pour les masses, les prix des batteries doivent baisser de manière significative. Actuellement, les prix des deux-roues électriques sont généralement compris entre Rs 60 000 et Rs 1,5 lakh. C’est parce que les batteries sont chères et sont le composant le plus cher du scooter. Cela étend la période d’équilibre à environ 2,5 ans. Cependant, si les prix des batteries devaient tomber à 150 $ KwH par rapport au coût d’atterrissage actuel de 210 $ par KwH, les analystes pensent que le seuil de rentabilité pourrait descendre à un peu plus d’un an. Pour que les prix des batteries baissent, nous devons les fabriquer en Inde. Le programme de l’initiative liée à la production (PLI) pour les batteries de chimie avancée – de 18 100 crores sur cinq ans – a été autorisé par le Cabinet le 12 mai.

Le gouvernement espère attirer un investissement de Rs 45 000 crore pour mettre en place une capacité de 55 GW pour ce qui est un programme indépendant de la technologie. On espère que la réponse au projet sera bonne ; certains fabricants potentiels ont demandé des modifications à certaines des conditions. Par exemple, le critère de la valeur nette de 30 millions de dollars par GW et l’exigence de capacité minimale de 5 GW, par rapport à la moyenne mondiale de 10 GW, sont considérés comme quelque peu élevés. Les experts estiment que le Centre doit envisager certains assouplissements dans les règles car il est important que ce régime décolle rapidement. Surtout, le régime PLI ainsi que les exonérations fiscales liées aux investissements pour la fabrication de batteries au lithium, en vertu de l’article 35AD, devraient faire baisser les prix des batteries à 60-70 $ par kWh. Selon les experts, une fois que les prix des batteries auront baissé de manière significative, il pourrait également y avoir une demande de motos électriques, ce qui semble limité à l’heure actuelle. Dans un environnement où la technologie évolue rapidement, cependant, les risques pour les fabricants ne sont pas minimes.

