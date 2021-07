La baisse des marges est due à une augmentation des embauches au cours du trimestre de juin : Dayapatra Nevatia, ED & COO, Mindtree

Au dernier trimestre, il y a eu une augmentation de 86% d’un trimestre sur l’autre des heures d’apprentissage.

Par Srinath Srinivasan

L’acteur de services informatiques à moyenne capitalisation basé à Bengaluru, Mindtree, a affiché de solides résultats au premier trimestre de l’exercice 22 avec un pipeline de transactions d’une valeur de 504 millions de dollars. La société a également connu une contraction de sa marge d’exploitation et une augmentation des embauches au premier trimestre. Le chef de l’exploitation et directeur exécutif de la société, Dayapatra Nevatia, s’entretient avec Srinath Srinivasan de FE au sujet de la conclusion d’accords et des plans d’augmentation des marges au cours des prochains trimestres. Extraits édités :

Q : Quelle est la composition de votre pipeline de transactions ?

Notre pipeline présente un solide mélange d’accords de rente et de transformation, et un équilibre sain entre les nouveaux accords et les renouvellements. Nous continuons à incuber des transactions en exploitant des comptes stratégiques et sommes très satisfaits de notre capacité à effectuer des ventes croisées et incitatives au sein et à travers notre clientèle. Nous signons de plus en plus des contrats multiservices et pluriannuels. La pandémie a transformé la transformation numérique en une urgence pour les clients de tous les secteurs industriels, entraînant une augmentation des budgets pour les programmes autour de l’expérience client, la modernisation informatique, les modèles d’exploitation basés sur le cloud et les plateformes, les données et l’analyse, l’automatisation, la cybersécurité, la collaboration et habilitation au travail à distance.

Q : Qu’est-ce qui a conduit à la contraction séquentielle des marges ?

La baisse des marges est principalement due à l’augmentation des embauches au cours du trimestre, y compris les compétences spécialisées qui ont une prime. Nous avons ajouté un effectif net de plus de 3 400 Mindtree Minds, notre ajout d’effectif net trimestriel le plus élevé jamais enregistré, pour clôturer le trimestre avec un effectif mondial de plus de 27 000. Nous intensifions davantage le recrutement pour répondre à la demande croissante de nos services et lancerons bientôt une deuxième série d’augmentations de salaire pour les Mindtree Minds éligibles jusqu’au niveau de la direction intermédiaire.

Q : D’où pensez-vous que les vents arrière viendront au deuxième trimestre ?

Les vents contraires sont particulièrement forts dans nos activités CMT (communications, médias et technologie) et RCM (vente au détail, CPG et fabrication). Nous voyons un nombre croissant d’opportunités pour imaginer et alimenter des entreprises agiles et axées sur les données avec l’expérience client au cœur. Pour saisir ces opportunités et accélérer la croissance, nous mettons tout en œuvre pour développer des capacités du nouvel âge, renforcer notre éthique de travail et rendre notre modèle commercial plus résilient.

Q : Vos pairs du secteur mettent en place des équipes axées sur le numérique et recrutent des talents spéciaux. Êtes-vous sur une initiative comme ça? Quelles sont vos perspectives générales d’embauche pour le reste de l’année?

Nous nous attendons à ce que notre nombre d’embauches sur le campus et sur les côtés augmente. Compte tenu de notre solide pipeline et de notre carnet de commandes, il y aura une augmentation des embauches dans des domaines tels que le cloud, l’expérience client, l’analyse des données et la sécurité. Nous examinerons également les moyens inorganiques de compléter ou d’augmenter nos capacités dans les domaines stratégiques.

Un exemple en est notre récente acquisition de L&T NxT, qui a fait progresser notre proposition « Edge-to-Experience » et a renforcé notre capacité à réimaginer et à piloter la vision de l’Industrie 4.0, en tirant parti de l’IoT, de l’analyse de données et des technologies cloud. L’upskilling, le requalification et le cross-skilling sont au cœur de notre stratégie de gestion des talents. Notre approche « apprendre n’importe où, n’importe quand » pour offrir un apprentissage de qualité à grande échelle porte ses fruits. Au dernier trimestre, il y a eu une augmentation de 86% d’un trimestre sur l’autre des heures d’apprentissage.

Q : Quel est le statut des employés qui retournent sur le lieu de travail dans les bureaux de Mindtree dans le monde ? Quel est l’état de votre campagne de vaccination ?

Plus d’un tiers de nos effectifs a été couvert à ce jour dans le cadre de nos campagnes de vaccination. De nombreux Mindtree Minds ont été vaccinés eux-mêmes. Nous prendrons un appel de retour au bureau à un moment approprié, sur la base des avis du gouvernement et des recommandations d’experts. Le modèle de travail post-pandémie est toujours en cours d’élaboration. Un modèle hybride flexible semble le plus probable, où nous pourrions permettre à Mindtree Minds de choisir de travailler à domicile ou au bureau, ou opter pour une combinaison des deux, sous réserve des autorisations du client et de la sécurité, et des considérations de l’entreprise.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.