La baisse des obligations d’El Salvador alors que l’accord avec le FMI semble hors de portée, l’achat de la BTC fait l’objet d’une enquête

Actualités Bitcoin

Effet Bitcoin: baisse des obligations d’El Salvador alors que l’accord avec le FMI semble hors de portée, l’achat de la BTC fait l’objet d’une enquête

AnTy17 septembre 2021

S&P Global affirme que cette adoption a des implications négatives immédiates sur sa cote de crédit alors que les manifestants du pays d’Amérique centrale vandalisent un guichet automatique et portaient des pancartes indiquant «nous avons été fraudés par Bitcoin».

S&P Global a déclaré cette semaine que l’adoption du Bitcoin comme monnaie légale par El Salvador avait des implications négatives immédiates sur sa cote de crédit.

Selon S&P, le principal risque de cette adoption est que le pays d’Amérique centrale pourrait avoir du mal à obtenir un programme de soutien avec le Fonds monétaire international (FMI). En outre, cela pourrait menacer d’accroître les vulnérabilités budgétaires du pays et nuire aux banques en créant des asymétries de devises lors de l’octroi de prêts.

“Les risques associés à l’adoption du bitcoin comme monnaie légale au Salvador semblent l’emporter sur ses avantages potentiels.” “Il y a des implications négatives immédiates pour (le) crédit.”

S&P note actuellement le Salvador à B- avec une perspective « stable ». Pendant ce temps, Moody’s a abaissé la note à Caa1, un cran en dessous de B-, fin juillet, tout en maintenant un avertissement de déclassement.

Les écarts des obligations d’El Salvador par rapport aux bons du Trésor américain ont atteint un niveau record cette semaine, dépassant le niveau précédent atteint en mai 2020, en raison des craintes croissantes des investisseurs que le pays n’atteigne pas un accord de prêt de 1 milliard de dollars avec le FMI.

Les écarts entre les obligations d’El Salvador et les bons du Trésor américain ont atteint un niveau record jeudi en raison des craintes croissantes des investisseurs que la nation d’Amérique centrale n’atteigne pas un accord de prêt potentiel de 1 milliard de dollars avec le FMI et fasse face à des implications de crédit négatives liées à son utilisation du bitcoin. pic.twitter.com/NyoHqtEpc0 – db (@tier10k) 16 septembre 2021

Au milieu de cela, la Cour des comptes d’El Salvador enquête sur une plainte concernant les achats de bitcoins du gouvernement et la déconstruction des kiosques pour les guichets automatiques cryptographiques. Le rapport d’analyse juridique pour le même sera envoyé à la coordination générale de l’audit, a rapporté ..

La Cour des comptes, qui supervise les ressources publiques du pays, a déclaré avoir reçu une plainte à la fin de la semaine dernière d’une organisation régionale des droits de l’homme et de la transparence concernant la mise en œuvre du bitcoin au Salvador.

Cristosal, l’organisation, a déposé une plainte contre six membres du conseil d’administration de Bitcóin Trust. Il a demandé un audit du processus d’autorisation pour l’achat de Bitcoin et de revoir la construction des cabines utilisées pour les guichets automatiques.

Alors que la Cour des comptes procède à l’enquête, les Salvadoriens ont protesté contre le président Nayib Bukele et l’ont accusé de prise de pouvoir. Les manifestants se sont plaints du limogeage des juges de la Cour suprême en mai et du procureur général de l’époque.

Ils continuent également de se plaindre de la loi rendant le cours légal du bitcoin aux côtés du dollar américain. Les manifestants anti-gouvernementaux portaient des pancartes disant « non à la dictature » et « nous avons été escroqués par Bitcoin ». Les manifestants ont vandalisé un guichet automatique qui permettait d’échanger des BTC contre des USD.

Un récent sondage du journal La Prensa Grafica a montré que 85,7% des 1 506 personnes interrogées à travers le pays dans la seconde moitié d’août ont approuvé le président.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.