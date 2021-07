La baisse des prix de la crypto affectera négativement les revenus

Robinhood est l’une des bourses d’échange d’actions et de crypto-monnaies les plus populaires et plus tôt cette année, elle a enregistré un volume de transactions très élevé. Cependant, avec l’évolution de la situation concernant les prix des crypto-monnaies au deuxième trimestre, la société a averti que ses revenus trimestriels seraient probablement considérablement inférieurs à ceux d’avant.

Robinhood explique la baisse attendue des revenus

Robinhood a ajouté l’avertissement dans son amendement au formulaire S-1 qu’il a déposé auprès de la SEC des États-Unis hier, le 19 juillet. Dans ce document, la société a noté que l’activité commerciale était particulièrement élevée au début de cette année, en janvier et février. Cependant, à l’approche de la fin du deuxième trimestre de cette année, l’activité commerciale a connu une baisse significative. Compte tenu de la situation, la société s’attend à ce que son chiffre d’affaires au troisième trimestre 2021 soit encore plus faible en raison de la baisse d’activité toujours en cours.

Bien sûr, ce ne sera que faible par rapport aux sommets historiques que la société a connus plus tôt cette année, en particulier en ce qui concerne les crypto-monnaies. Le chiffre d’affaires total de l’entreprise a augmenté de plus de 123 % en glissement annuel. À la fin du deuxième trimestre 2020, il disposait de 244 millions de dollars, alors qu’à la fin du deuxième trimestre 2021, ce montant était passé à entre 546 millions de dollars et 574 millions de dollars attendus.

Le premier trimestre de 2021 a vu jusqu’à 17% de ses revenus totaux provenir des frais de transaction cryptographique. Au trimestre précédent, l’entreprise n’avait tiré que 4 % de son chiffre d’affaires total de cette source. Le premier trimestre de 2021 a également vu plus de 9,5 millions de clients échanger environ 88 milliards de dollars en crypto-monnaies, et à la fin du trimestre, la société avait 12 milliards de dollars d’actifs crypto en conservation.

Non seulement cela, mais 34% de ces revenus trimestriels provenaient directement des transactions DOGE / USD, car le prix du memecoin a grimpé en flèche au début de 2021. Robinhood a précédemment averti que son activité pourrait être durement touchée si la demande de Dogecoin chute et qu’aucune nouvelle devise n’augmente. remplacer.

