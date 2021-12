La baisse des prix du Bitcoin, d’autres frappent les entrées de fonds crypto, entraînent des sorties de 40 millions de dollars : rapport

Alors que Bitcoin est passé d’environ 57 000 $ à 46 581 $ au cours des sept derniers jours, d’autres tels que Ethereum, Binance Coin, Cardano, XRP, Polkadot, Dogecoin, Avalanche, Shiba Inu ont également enregistré une baisse. (Image : Stockvault)

La baisse des prix de la crypto la semaine dernière a eu un impact sur les entrées dans les fonds et produits de crypto-monnaie la semaine dernière. Les produits d’investissement dans les actifs numériques tels que les crypto-monnaies ont enregistré des entrées d’une valeur de 184 millions de dollars la semaine dernière, bien que la forte faiblesse des prix à la fin de la semaine ait entraîné des sorties de 40 millions de dollars vendredi soir, a déclaré la société de gestion d’actifs numériques CoinShares dans son rapport hebdomadaire sur les flux de fonds d’actifs numériques. Les entrées de la semaine précédente ont totalisé 306 millions de dollars la semaine dernière, ce qui a porté les entrées cumulées à un record de 9,5 milliards de dollars.

Les prix de la majorité des meilleurs cryptos avaient baissé la semaine dernière. Alors que Bitcoin est passé d’environ 57 000 $ à 46 581 $ au cours des sept derniers jours, d’autres comme Ethereum, Binance Coin, Cardano, XRP, Polkadot, Dogecoin, Avalanche, Shiba Inu avaient également enregistré une baisse, selon les données de CoinMarketCap. Cependant, il n’y avait aucune raison claire connue pour le déclin.

« La volatilité fait partie de tout marché, mais les investisseurs avertis soutiennent une pièce particulière lorsqu’ils comprennent quelle est l’utilité du projet et de la technologie qui le sous-tend. En outre, il est bon de voir que de plus en plus de gens se rendent compte que les cryptos sont l’avenir », avait déclaré à Financial Express Online Kumar Gaurav, fondateur et PDG de Cashaa.

Les afflux ont cependant indiqué que les investisseurs continuent de considérer la récente faiblesse des prix comme une opportunité d’achat, a déclaré CoinShares. Les entrées de Bitcoin ont totalisé 145 millions de dollars la semaine dernière, alors même qu’elles ont subi le plus gros de la nervosité des investisseurs avec des sorties de 42 millions de dollars vendredi. D’un autre côté, les entrées d’Ethereum se sont élevées à 25 millions de dollars, bien qu’il ait également souffert de sorties mineures de 4,7 millions de dollars vendredi. D’autres altcoins, dont Binance et Solana, ont également enregistré des entrées totalisant respectivement 1,4 million de dollars et 4,6 millions de dollars, tandis que Polkadot a enregistré des sorties de 3 millions de dollars.

Lisez aussi : Cryptos, CBDC et d’autres actifs numériques peuvent contribuer à ajouter 1,1 billion de dollars à l’économie indienne d’ici 2032 : rapport

« Solana n’a apparemment pas été affectée par les récentes fluctuations des prix. Les volumes de Bitcoin ont atteint 15 milliards de dollars vendredi, au-dessus des 8 milliards de dollars par jour en moyenne pour novembre et décembre. Nous n’avons pas constaté d’augmentation significative des volumes de produits d’investissement, qui s’élevaient à 5,8 milliards de dollars pour toute la semaine », a déclaré CoinShares.

Avec la chute des prix des cryptos, la capitalisation boursière de toutes les cryptos combinées est passée de 2 600 milliards de dollars vendredi dernier à 2,01 milliards de dollars samedi avant de revenir à la barre des 2 400 milliards de dollars, au moment du dépôt de ce rapport. La part de Bitcoin dans la valeur globale du marché de la cryptographie est passée de 70 % au début de 2021 à 40 % actuellement, les investisseurs commençant également à investir de l’argent dans des altcoins, en particulier Ethereum, Binance Coin, Tether, Solana et autres.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

