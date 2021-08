La baisse du stock T a créé une bonne opportunité d’achat

AT&T (NYSE :T) a conclu un accord qui réduira fortement à la fois sa dette et ses risques. Alors que l’action T a fortement baissé par la suite, les actions valent la peine d’être achetées pour certains investisseurs.

Rendant l’action T encore plus attrayante, AT&T est sur le point de bénéficier de manière significative du projet de loi bipartite sur les infrastructures récemment adopté par le Sénat américain. En plus de ses retombées dans les médias et de sa solide activité de téléphonie sans fil, la récente baisse du prix de l’action T doit être considérée comme une opportunité d’achat pour les investisseurs.

Le spin-off de WarnerMedia était en fait positif

Le marché était baissier sur l’accord conclu par AT&T pour se séparer de WarnerMedia, qui est maintenant sur le point de se combiner avec Découverte (NASDAQ :DISCA).

Ceux qui étaient auparavant optimistes sur les actions d’AT&T n’ont pas aimé la nouvelle car, pour la plupart, leur aspect préféré de l’action T était son dividende démesuré. Et, comme l’a noté le chroniqueur d’InvestorPlace Mark Hake en juin, AT&T a déclaré qu’il réduirait ses paiements de “près de 50%” à la suite de l’accord.

À l’inverse, j’ai longtemps été baissier sur AT&T en raison de son énorme dette et de sa vulnérabilité aux coupures de cordon. L’accord de WarnerMedia a résolu le premier problème et considérablement renforcé le bilan du géant des télécoms.

En se débarrassant de ses stations de câblodistribution, AT&T a mis ses jours à s’inquiéter de la coupure des câbles derrière lui. La société n’aura pas non plus à s’inquiéter du déclin des salles de cinéma, puisque WarnerMedia comprend également le studio de cinéma Warner Bros.

Et, comme AT&T devrait recevoir 43 milliards de dollars dans le cadre de l’accord, il peut utiliser ces fonds pour rendre sa dette nette de 167,9 milliards de dollars beaucoup plus gérable.

De plus, AT&T a encore atténué ses problèmes en se débarrassant de son activité DirectTV et d’autres actifs vidéo plus tôt ce mois-ci en échange de 7,1 milliards de dollars en espèces.

T Stock peut bénéficier d’une réduction de la facture d’infrastructure

Le projet de loi bipartite sur les infrastructures, qui a récemment été adopté par le Sénat, comprend 65 milliards de dollars pour l’expansion des infrastructures à large bande. Grâce à son réseau de fibre, AT&T est un important fournisseur de services Internet à large bande.

En fait, ses unités filaires d’affaires et filaires grand public – dont le haut débit semble être une composante très importante – ont généré un chiffre d’affaires combiné de 9,2 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires total d’AT&T était de 44 milliards de dollars.

Hors WarnerMedia, son chiffre d’affaires était d’environ 35,2 milliards de dollars. Ses revenus à large bande seront certainement une composante significative des ventes de l’entreprise après la scission de son activité média.

Et compte tenu de la prévalence de l’entreprise en tant que fournisseur de haut débit, je m’attends à ce qu’AT&T reçoive une part significative des 65 milliards de dollars de financement que le Congrès est susceptible d’allouer.

L’entreprise sans fil continuera à avancer

Selon toute vraisemblance, l’activité sans fil d’AT&T ne donnera des résultats ni excellents ni horribles. Au lieu de cela, il continuera probablement à croître à des taux faibles et constants.

Selon Seeking Alpha, le directeur financier de l’entreprise, Pascal Desroches, estime que l’activité sans fil pourrait « maintenir une croissance rentable du nombre d’abonnés aux services sans fil postpayés au second semestre. [of 2021]. ” Il s’attend à ce que l’entreprise enregistre un gain de 3% en termes de chiffre d’affaires “et une faible croissance de l’EBITDA de la mobilité à un chiffre”.

Cette prévision est intervenue après que les revenus des communications d’AT&T ont augmenté de 6,1% d’une année sur l’autre. Son nombre d’abonnés pour son activité postpayée a augmenté de près de 1,2 million. Cette croissance régulière combinée aux accords WarnerMedia et DirecTV signifie que la dette et le risque d’AT&T sont sur le point de faire de grands pas vers le bas.

Pendant ce temps, le rendement du dividende de l’action T, qui se situe actuellement au-dessus de 7 %, devrait rester bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d’environ 1,3 %, même après la baisse. Pourtant, son prix est en baisse d’environ 16% depuis la mi-mai, ce qui porte son ratio cours/bénéfice à terme en dessous de dix.

Je pense que la baisse a créé une très bonne opportunité d’achat pour les investisseurs conservateurs axés sur le revenu. Son potentiel pour un coup de pouce significatif des fonds du gouvernement américain le rend particulièrement vrai.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.