La baisse du stock XPEV est une opportunité d’achat importante

Il ne fait aucun doute que l’optimisme à l’égard des stocks de véhicules électriques est allé un peu trop loin. XPeng (NYSE:XPEV) le stock était l’un des meilleurs exemples.

Source: Andy Feng / Shutterstock.com

En quelques semaines à partir de la fin octobre, le stock XPEV a presque quadruplé.

Certes, les stocks de véhicules électriques dans l’ensemble se sont redressés après les élections américaines. Mais, de toute évidence, ces élections ont eu peu ou pas d’impact sur un fabricant chinois de véhicules électriques. Et XPEV a facilement devancé même son secteur brûlant.

En effet, j’ai écrit à l’époque que le stock avait besoin de s’installer. Il a. Le stock XPEV est en baisse de plus de la moitié par rapport à ces sommets de novembre.

Et à ces niveaux, le titre devient intéressant, en tant que l’un des nombreux noms de véhicules électriques qui ont été trop durement touchés par la vente à l’échelle du secteur. Il y a toujours eu beaucoup de choses à aimer sur le stock XPeng. Maintenant, il y a aussi un prix moins cher.

L’opportunité pour XPeng

L’opportunité de XPeng est énorme.

La Chine reste le premier pays pour les véhicules électriques, représentant environ 41% des ventes mondiales l’année dernière. Les 1,3 million d’unités vendues n’étaient que modestement derrière l’ensemble de l’Europe, et de l’ordre de 15 fois le chiffre américain.

L’adoption ne fera que s’accélérer. Bien que le gouvernement chinois n’ait pas respecté ses subventions, il continue de soutenir l’industrie. Pékin veut que les véhicules électriques représentent un cinquième de tous les véhicules vendus d’ici 2025.

De toute évidence, la concurrence est rude, de la part des entreprises chinoises et américaines. Mais XPeng a pris un excellent départ.

Premier modèle de série, le G3 n’a été lancé qu’en décembre 2018. L’an dernier, XPeng a livré plus de 27 000 véhicules. En seulement les trois premiers mois de 2021, il en a livré près de la moitié.

XPeng n’est pas encore rentable. Mais ce n’est pas une surprise. Les coûts de démarrage sont élevés et l’entreprise n’a pas encore récolté les avantages d’échelle. Selon un prospectus, il a une capacité de fabrication d’environ 250 000 voitures. Les livraisons cette année représenteront probablement moins du quart de ce total.

Mais la croissance a amélioré les marges brutes, qui sont devenues positives l’année dernière. De toute évidence, XPeng est sur la bonne voie.

Avoir hâte de

Et il y a de nombreuses raisons de s’attendre à ce que la croissance se poursuive.

Encore une fois, le marché va croître. Pour sa part, XPeng semble avoir le soutien du gouvernement – pas un petit avantage dans le pays contrôlé centralement. En janvier, il a signé une facilité de crédit avec un certain nombre de banques publiques, donnant accès à 12,8 milliards de RMB (environ 2 milliards de dollars) en capital.

De nouveaux modèles amélioreront également les résultats. Ce mois-ci, XPeng a annoncé son troisième véhicule de série: le P5. Notamment, le P5 est livré avec la technologie lidar préinstallée.

Le lidar est l’une des technologies les plus courantes et les plus prometteuses pour la conduite autonome. Et le logiciel a été développé en interne par XPeng lui-même. C’est un gros avantage concurrentiel et une propriété intellectuelle précieuse.

Il convient de le répéter: la concurrence va être rude. Mais ce que nous voyons de XPeng suggère qu’il peut plus que se défendre.

La croissance des livraisons a été constante et impressionnante. Les voitures sont élégantes. La technologie est de pointe. Et le gouvernement est de son côté.

XPeng semble être un gagnant sur un marché massif et en croissance. C’est précisément le genre d’entreprise que les investisseurs devraient vouloir posséder.

XPEV Stock devient moins cher

Et, pendant un certain temps, ils l’ont fait. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Pour l’essentiel, cela semble être un problème lié au secteur. Les jeux EV en Chine et aux États-Unis sont en difficulté depuis février. Le trading a été surchauffé, certains noms très discutables créant un rallye à la fois trop large et trop raide.

Ainsi, à la hausse, les investisseurs ont acheté pratiquement toutes les actions EV, qu’elles soient de qualité ou non. En descendant, les investisseurs font la même chose en sens inverse. Les noms de qualité sont jetés et l’action XPEV ressemble à l’un de ces noms.

Les nouvelles spécifiques à l’entreprise n’ont probablement pas aidé non plus. Les chiffres de livraison de février ont été considérés comme faibles, ce que la société a attribué aux vacances du Nouvel An lunaire.

Mais les chiffres de mars ont rebondi. XPeng a en effet dépassé ses prévisions de 12 500 livraisons pour le trimestre avec un total de 13 340 livraisons.

Les investisseurs ont applaudi le chiffre de mars. L’action XPEV a gagné 1,2% malgré un rallye de 16% lors des deux séances de bourse précédentes. L’intégralité de ce rallye a maintenant été anéantie.

Il pourrait bien y avoir plus de volatilité à venir pour XPEV et d’autres noms d’EV. Les actions de croissance, même les actions de croissance de qualité, n’augmentent pas en ligne droite.

Mais, au fil du temps, ils augmentent, tant que l’histoire reste intacte. Pour XPeng, l’histoire est en effet intacte. La seule différence est que le cours de l’action est 50% inférieur.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans l’article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.