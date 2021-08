La balade en gondole remplie de PDA de Kourtney Kardashian et Travis Barker est Amore

Absolument amore !

Kourtney kardashian et Travis aboyeur ont porté leur amour au niveau supérieur lors de vacances d’été en Italie.

Des dîners de pâtes de luxe à Gênes aux promenades en gondole sucrée sur les canaux vénitiens et un voyage à Portofino, le couple a conservé son esthétique de style jumelé et son PDA signature. Il n’est pas étonnant que le Clignotement-182 Le batteur et ancien de L’Incroyable Famille Kardashian a volé la vedette au défilé Dolce & Gabbana à Venise le dimanche 29 août. Le couple a pris un moment pour se regarder dans les yeux tout en se tenant la main lors d’une visite pittoresque des canaux. Oh, nous aimons l’amour !

Mais le voyage du duo dans le pays sans doute le plus romantique du monde a une signification particulière : il s’agit du premier vol transcontinental de Travis depuis le crash mortel de 2008 en Caroline du Sud.

“C’est quelque chose sur lequel Travis travaille depuis un certain temps”, a déclaré une source proche de Travis à E! Des nouvelles du retour du musicien à l’antenne. “C’est quelque chose qu’il voulait faire et surmonter. Kourtney a été incroyablement aimant et solidaire et c’est grâce à son amour, son aide et sa confiance en lui qu’il a enfin pu le faire. Les personnes qui ont été proches de Travis depuis son crash sont tellement excités pour lui.”