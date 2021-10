La balance de cuisine pliante Lidl que vous pouvez ranger dans n’importe quel tiroir et qui ne coûte que 7,99 euros | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La dernière invention de Lidl vous permet de gagner de la place et de garder votre cuisine bien rangée. C’est cette balance pliante qui se range dans n’importe quel tiroir et qui ne coûte que 7,99 euros.

Le bazar en ligne de Lidl regorge de produits curieux, utiles et pratiques qui vous facilitent la vie. Le problème, c’est que, comme la chaîne allemande change de catalogue de temps en temps, beaucoup d’entre eux passent inaperçus et on ne les découvre jamais.

Aujourd’hui, nous voulons vous parler d’un outil indispensable dans un format qui vous permet de gagner de la place dans votre cuisine. Il s’agit de une balance pliante pour peser les aliments que vous pouvez ranger dans n’importe quel tiroir et qui a un prix très raisonnable : seulement 7,99 euros.

C’est une balance numérique qui a un format non conventionnel. Au lieu d’être la surface plane traditionnelle ou d’avoir un bol lourd, il a une conception à deux bras qui peut être plié et déplié.

Grâce à ça, prend beaucoup moins de place que les balances conventionnelles. Ses dimensions pliées sont de 23 x 7 x 1,6 cm.

Ce sont quelques-uns des produits les moins chers et les plus utiles que vous pouvez acheter pour votre cuisine. Ils le rendront beaucoup plus efficace et intelligent.

De plus, il possède un anneau à l’une de ses extrémités pour que vous puissiez l’accrocher si vous le souhaitez, même si comme il est très compact, vous pouvez le ranger dans un tiroir ou dans un placard avec un confort total.

La balance pliante Lidl est capable de peser avec précision jusqu’à 5 kg, et affiche le résultat sur son écran LCD. Les unités de poids peuvent être affichées en g, ml, oz, lb : oz et fl’oz.

C’est une balance de cuisine simple qui vous offre les fonctions nécessaires pour préparer vos recettes. Il dispose d’une mise à zéro automatique, d’une fonction de tare, d’une indication de surcharge et d’un arrêt automatique. Pour fonctionner, il a besoin d’une pile 3V CR2032 qui est incluse dans la boîte.

Nous vous recommandons de vous dépêcher si vous souhaitez vous procurer cet outil, car ces types de produits Lidl ont tendance à se vendre rapidement. Au cas où il n’y aurait plus de stock, Sur Amazon, vous pouvez trouver d’autres balances de cuisine bon marché:

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Si tu préfères, Lidl propose également une balance à godets numérique à vendre pour 9,99 euros, un autre produit curieux qui sera très utile pour peser les aliments confortablement.

Lidl fête son anniversaire et offre la livraison gratuite pour les commandes supérieures à 50 euros. Pour bénéficier de la promotion écrire le code « ANIVERSARIOLIDL » (sans les guillemets) avant d’effectuer le paiement.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.