La balance intelligente Withings Body Scan mesure l’ECG et la composition corporelle

La balance intelligente Withings Body Scan peut enregistrer un ECG, une analyse de la composition corporelle et mesurer l’activité nerveuse. Withings proposera également des plans de coaching personnalisés aux côtés de sa nouvelle balance intelligente. Le Body Scan devrait être lancé au deuxième semestre 2022, en attendant l’approbation de la CE et de la FDA.

Les balances domestiques ne servent plus uniquement à mesurer le poids. Bien sûr, ils le font aussi, mais certaines entreprises sont là pour faire en sorte que la balance sur laquelle vous marchez chaque matin soit bien plus que cela. La nouvelle balance intelligente Withings Body Scan peut mesurer votre poids, enregistrer un électrocardiogramme (ECG), analyser votre activité nerveuse et même estimer votre composition corporelle.

Le Withings Body Scan ressemble principalement à d’autres balances intelligentes. Il est recouvert d’un seul panneau en verre trempé et dispose d’un écran LCD de 3,2 pouces. Ce qui le différencie, cependant, est une poignée rétractable au-dessus de l’écran, qui gère (heh) les mesures d’ECG et de composition corporelle.

Saisissez la poignée et la balance commencera à enregistrer un ECG à six dérivations, dont vous pourrez partager les résultats avec votre médecin depuis l’application Withings. Les ECG sont utilisés pour détecter des maladies cardiaques graves comme la fibrillation auriculaire. De nombreux appareils portables grand public offrent une prise en charge de l’ECG, notamment le ScanWatch de Withings, le Fitbit Sense et l’Apple Watch Series 7. Pouvoir accéder à une lecture pendant votre pesée matinale peut être plus pratique pour certaines personnes.

Le Body Scan n’enregistre pas seulement votre rythme cardiaque pendant le test ECG ; il peut également analyser la fonction de votre petit nerf en suivant l’activité des glandes sudoripares de vos pieds. L’enregistrement de ces données prend 30 secondes. Après l’enregistrement, un score vous sera présenté dans l’application Withings pour vous aider à comprendre l’état actuel de votre activité nerveuse. Le Body Scan ne peut pas détecter directement quelque chose comme la neuropathie à petites fibres, mais il pourrait peut-être vous aider à découvrir les signes avant-coureurs.

Comme les autres balances Withings, le Body Scan peut estimer votre composition corporelle à l’aide de l’analyse d’impédance bioélectrique (BIA). Nous avons récemment vu cette technologie faire son entrée dans la Galaxy Watch 4. Le Body Scan, cependant, peut mesurer la composition corporelle segmentaire, de sorte que vous recevrez également des lectures pour des parties individuelles du corps comme votre torse, vos bras et vos jambes. Au total, la balance mesure votre pourcentage de graisse corporelle et d’eau, la graisse viscérale, la masse musculaire et osseuse, ainsi que le pourcentage d’eau extracellulaire et intracellulaire. Ce type d’analyse prend « moins de trois secondes », selon Withings.

Il est important de noter que le Withings Body Scan mesurera votre poids corporel avec une précision de 0,1 lb/50 g. Il fournit également votre fréquence cardiaque et une estimation de votre «âge vasculaire». À l’aide des données enregistrées à partir de la balance dans l’application Withings, vous verrez comment votre santé cardiovasculaire se compare à celle d’autres personnes de votre âge.

Les plans d’abonnement santé et bien-être font également leurs débuts

Withings utilise le lancement du Body Scan pour déployer des plans de coaching personnalisés dans l’application Withings. Les plans ont été élaborés en partenariat avec des experts en troubles neurologiques, cardiovasculaires et métaboliques et offrent la possibilité de communiquer avec des médecins spécialistes en cas de problèmes de santé. Des plans seront disponibles pour l’exercice, le sommeil, la nutrition et la gestion du stress. Withings n’a pas encore fixé de prix mensuel pour ces plans, bien que nous sachions que chaque acheteur de Body Scan recevra trois mois gratuits de programmes de santé et de bien-être de Withings.

Le PDG de Withings, Mathieu Letombe, a déclaré à Android Authority que ces plans d’abonnement seront différents de ceux proposés par Fitbit, Apple et d’autres sociétés. « Vous aurez accès à toutes les données enregistrées par votre balance, même si vous ne souscrivez pas à un plan », a-t-il déclaré lors d’une interview. « [The plans] sont un outil de motivation pour les utilisateurs afin de les aider à comprendre l’impact positif des données que nos produits collectent au fil du temps. Letombe a également déclaré à Android Authority que les plans seraient à un prix abordable. Ils seront d’abord disponibles pour les utilisateurs de Body Scan, puis étendus à d’autres produits Withings comme les montres et les tapis de sommeil.

Il va falloir patienter un peu pour mettre… les pieds… sur le Withings Body Scan. Son lancement est prévu au cours du second semestre 2022, après l’approbation de la CE et de la FDA pour les fonctions ECG à six dérivations et Nerve Activity Score. Obtenir l’approbation CE et FDA peut être une entreprise imprévisible (il suffit de demander au ScanWatch), il est donc préférable de rester assis pendant que Withings s’occupe du processus d’approbation réglementaire. Une fois que cela s’efface, la balance sera lancée en deux coloris, noir et blanc, pour 299,95 $.

