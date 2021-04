La balise folk-rock de Richard et Linda Thompson

Le 21e siècle a vu une reprise appréciée de la grande histoire britannique du folk-rock de pointe dans les années 1960 et 1970. Cela pourrait donc être un choc pour les convertis modernes d’apprendre que le grand duo de Richard et Linda Thompson n’a jamais fait les charts britanniques ensemble.

Heureusement, le premier album à les facturer ensemble, I Want To See The Bright Lights Tonight a obtenu tardivement la reconnaissance qu’il mérite largement. Sorti le 30 avril 1974, il a été classé n ° 332 dans la liste 2003 des 500 meilleurs albums de tous les temps de Rolling Stone, choisis par la critique et les artistes. C’était juste un endroit ci-dessous Les Beatles‘ Aider!. En juillet 2014, le disque a fait son retour fier au vinyle, le format dans lequel il est sorti pour la première fois, dans le cadre de la série Back 2 Black d’Universal Music Catalog.

Écoutez Je veux voir les lumières brillantes ce soir en ce moment.

Un monument populaire

L’album a été une superbe vitrine tant pour les talents individuels que collectifs du duo. Le travail de guitare incroyablement agile et inventif de Richard a brillé sur des chansons comme «When I Get To The Border». Sa voix distinctive ornait des chansons telles que «The Calvary Cross» et le doom-chargé «The End Of The Rainbow». La voix merveilleuse et pure de son épouse d’alors, l’ancienne chanteuse folk Linda Peters, a honoré des morceaux tels que «Has He Got A Friend For Me», «Withered & Died» et la chanson titre. “Bright Lights” est sorti en single et semblait juste pour une position dans le classement, mais n’a pas été en mesure de convertir l’airplay en ventes.

Le couple avait enregistré l’album presque un an avant sa sortie, dans un studio londonien en mai 1973. Juste après son apparition tardive, Richard Thompson a répondu à l’observation du NME selon laquelle il était plein de sentiment de fatigue du monde.

‘Nous ne sommes pas doomy’

«C’est un peu un record», a-t-il admis, «mais c’était accidentel. Nous avons essayé d’équilibrer cela, mais quelque chose s’est manifestement mal passé quelque part… il y a beaucoup de nombres lents. Mais je ne pense pas que ce soit mal – c’est toujours agréable, il y a des chansons optimistes. Nous ne sommes pas un groupe de doomy – nous essayons de couvrir certains aspects de notre expérience.

En tant que duo, les Thompsons n’ont peut-être jamais transformé l’énorme succès critique de leurs albums et de leurs spectacles en direct à leur véritable avantage commercial. Mais I Want To See The Bright Lights Tonight est aujourd’hui un véritable joyau de la couronne folk-rock anglaise.

