La balkanisation est-elle inévitable? – Nouvelles quotidiennes conservatrices ⋆ .

Malgré leurs défauts, les États-Unis sont le plus grand pays que le monde ait jamais connu. Nous n’avons pas besoin de clôtures pour garder les gens en Amérique et il n’y a pas de flottilles de réfugiés qui fuient vers Cuba. Sa grandeur découle de son fondement de la liberté et de la liberté pour tous.

Mais ces dernières années, nous assistons à la convergence de certaines tendances sociétales très dangereuses qui menacent l’Amérique. L’intersectionnalité encourage la division. La primauté du droit se transforme en règle populaire. Enfin, une industrie croissante des griefs oppose les citoyens aux citoyens.

Au cours d’une grande partie de l’histoire humaine, les gens se sont organisés en tribus. L’appartenance tribale a fourni un moyen de survie contre les animaux prédateurs, les calamités naturelles et les tribus rivales agressives. En tant que moyen de survie personnelle, cela fonctionnait. Cependant, les sociétés tribales sont devenues inutiles une fois que la loi et l’ordre ont été codifiés dans une société civilisée.

Une fois les règles de comportement définies et l’infrastructure d’application établie, les individus n’avaient plus besoin de la protection de la tribu – ils étaient protégés par la primauté du droit. En Amérique, l’état de droit garantit un traitement équitable et l’application de la loi offre une protection contre les menaces. Avec cela, les identités tribales se sont dissoutes et l’Amérique est devenue fièrement le grand melting-pot. Notre identité nationale a émergé. La citoyenneté en Amérique est devenue notre identité commune. L’appartenance tribale est devenue une relique du passé – et c’était une bonne chose.

Notre Constitution nous a fourni le cadre pour corriger nos propres défauts. Dans la poursuite des idéaux exprimés dans la Constitution, nous avons vaincu l’esclavage et le racisme systémique. À la fin du 20e siècle, nous étions sur la bonne voie pour réaliser le rêve du Dr Martin Luther King Jr.

Malheureusement, depuis quelques années maintenant, nous avons commencé à jeter ces progrès durement gagnés. L’idéologie de l’intersectionnalité encourage le tribalisme. En outre, l’industrie de la formation à la diversité encourage les gens à embrasser leurs diverses identités tribales plutôt que leur identité nationale. Les gens sont encouragés à faire la ségrégation selon la race, l’appartenance ethnique, le sexe et l’orientation sexuelle. Nous ne sommes plus simplement des Américains. Maintenant, nous sommes des Américains séparés par un trait d’union.

Tout aussi alarmant que notre retour vers le tribalisme, l’État de droit est en train de disparaître sous nos yeux. La Cour suprême est en train d’inventer des choses dans la Constitution qui ne sont pas là. En même temps, ils ignorent leur devoir de défendre la Constitution. Sous la direction du juge en chef John Roberts, la Constitution perd de sa pertinence. Bientôt, les fondements de la loi et de l’ordre en Amérique s’effondreront tout simplement.

Les éléments de l’application de la loi ciblent de manière sélective les opposants politiques. Kyle Rittenhouse est accusé d’un crime pour s’être défendu. Pourtant, les voyous d’Antifa qui l’ont attaqué sont libres de se livrer à leur rituel nocturne de vandalisme et d’intimidation.

L’appartement de Rudy Giuliani a été perquisitionné par le FBI à la recherche de preuves d’une violation du FARA. Pourtant, le FBI a refusé de prendre les preuves de l’activité criminelle de Hunter Biden que Giuliani leur a offertes.

Nous apprenons maintenant que le FBI accède de nouveau illégalement à la base de données de la NSA à la recherche d ‘«extrémistes de droite». Est-il possible que leur définition d ‘«extrémiste» soit juste un peu politique?

Même l’idée que l’on peut obtenir un procès équitable en Amérique est devenue une moquerie. Lorsque le ministère de la Justice a abandonné les charges contre Michael Flynn, le juge Emmet Sullivan a poursuivi le procès en utilisant son propre procureur privé. C’était une violation à la fois de la Constitution et de nombreux précédents judiciaires. Mais il était apparemment en mission avec une priorité plus élevée que la procédure régulière.

Le procès Derek Chauvin était une illustration graphique de la corruption de la «procédure régulière». Les témoins de la défense ont été intimidés par les foules. Les jurés avaient besoin de la protection de la Garde nationale pour entrer dans le palais de justice chaque jour. Pourtant, le juge a refusé de séquestrer le jury ou d’accorder un changement de lieu. Même la piscine des jurés était entachée. Un juré a été photographié portant un t-shirt BLM «Get Your Knee Off Our Necks» huit mois avant sa sélection pour le jury! Est-ce ce que la Constitution entend par «un jury de pairs»?

Lorsque la procédure régulière meurt, la règle de la foule remplace la justice. Lorsque la foule devient l’exécutant, l’affiliation tribale devient essentielle. La seule sécurité d’un citoyen est son appartenance à une tribu suffisamment puissante pour le protéger.

En même temps que le tribalisme et la domination de la foule sont en plein essor, les agitateurs encouragent la haine et la division parmi les citoyens. Le projet 1619, la formation critique à la course et les séminaires sur les privilèges blancs sont une grosse affaire. Malheureusement, ils apprennent également à nos compatriotes américains à se haïr et à se méfier les uns des autres.

Pourquoi dire «toutes les vies comptent» est-il considéré comme offensant? BLM n’exige pas l’égalité. Ils exigent la fidélité. Vous souvenez-vous du FBI agenouillé devant les manifestants du BLM l’été dernier? Même la demande de réparations ressemble plus à une taxe sur les tribus inférieures qu’à une véritable restitution des torts du passé. La demande semble être: “Payez-nous et nous ne vous causons pas de problèmes.” Je crois que cela s’appelle «l’argent de la protection». On pourrait dire qu’ils se comportent un peu comme une tribu agressive – non?

Les politiciens attisent également la haine. Mad Maxine Waters s’est rendu au Minnesota pour exiger plus de confrontation dans les rues pendant le procès de Derek Chauvin. La présidente désignée Harris et son personnel ont investi de l’argent pour renflouer les émeutiers BLM et Antifa. Ils choisissent leur camp – et le camp qu’ils ont choisi n’est pas celui des citoyens respectueux des lois. Est-il surprenant que la haine et la division soient à la hausse?

Nous avons trois tendances très dangereuses qui convergent:

La règle de la foule remplace l’État de droit Le tribalisme remplace le nationalisme L’industrie des griefs génère des tensions entre les factions émergentes

Supprimez les protections sociétales et la «règle de la foule» sera la seule règle. Lorsque les foules règnent, les tribus deviennent la seule source de sécurité. Ajoutez un peu de haine et nous avons tous les ingrédients pour la balkanisation – le terrain de jeu de Satan.

Il y a tout juste 30 ans, la Yougoslavie s’est séparée à cause de la haine et de la méfiance entre factions concurrentes. Sa balkanisation a fait 140 000 morts et 2,4 millions de réfugiés. Est-ce l’avenir que nous voulons pour l’Amérique?

Les élections de 2022 seront bientôt là. Il est temps que tous les Américains se lèvent et disent non. Nous ne tolérerons pas la balkanisation de l’Amérique.

Cet article a été initialement publié par American Thinker.

Contenu syndiqué à partir de TheBlueStateConservative.com avec autorisation.