La balle contenant les cendres de Lemmy est «  le plus beau cadeau que j’ai jamais reçu de ma vie  », déclare Riki Rachtman

Ancien « Bal des Headbangers » héberger Riki Rachtman parlé avec Elliott Fullam de Peu de gens punk hier à propos de son nouveau Gimme Metal TV émission appelée « Le ballon » et il est également entré plus en détail sur son Lemmy balle qu’il a reçu comme cadeau personnel.

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’adore MOTÖRHEAD. MOTÖRHEAD était un groupe dont j’étais un grand fan avant de me rencontrer Lemmy. Quand j’étais [very young], J’ai aimé MOTÖRHEAD, et ils ne sont jamais, jamais devenus un groupe avec lequel je m’ennuyais; Je les ai toujours aimés. Et puis à travers [my Hollywood club] la Cathouse, je suis devenu ami avec Lemmy, puis à travers MTV, Je suis devenu de meilleurs amis avec Lemmy. Il venait chez moi quand je faisais des barbecues et il a joué à ma fête d’anniversaire. Et chaque fois que j’avais besoin MOTÖRHEAD faire quelque chose à la Cathouse, Lemmy était toujours là. Et c’était juste une personne très, très gentille et cool. Je veux dire, il est Lemmy. «

Il a poursuivi: « Je parlerais à [Lemmy‘s] manager de temps en temps, Todd Singerman – c’est un gars tellement génial – et Todd me dit: ‘Hé, MOTÖRHEADa quelque chose pour toi. Lemmya quelque chose pour vous qui est personnel. Quelle est la meilleure adresse pour l’envoyer. Alors je pense qu’ils vont envoyer un album ou quelque chose comme ça. J’ai beaucoup de choses.

« Lemmy était l’un des rares gars que lui et Todd toujours eu l’habitude de me souhaiter un joyeux anniversaire. J’ai ce truc de «joyeux anniversaire» de la ville de Los Angeles qu’ils m’ont envoyé. Ils ont toujours été si gentils avec moi.

« Et donc je ne savais pas ce que c’était. Alors je l’ai reçu par la poste, et j’ouvre la boîte, et ça ne dit pas de qui il vient. Et je suis, ‘je ne sais pas sachez ce que c’est. Et j’ouvre la boîte, et je sors ce petit objet en plastique, et il y a une balle dedans. Et je me suis dit: « Wow. C’est plutôt cool. » Et la balle dit ‘Lemmy». Alors j’ouvre ça, et cette balle dit ‘Lemmy‘ dessus. Alors je le tiens. Et moi [tell my girlfriend], «Regardez comme c’est cool. C’est une balle. Je me demandais peut-être que c’était de Lemmyla ceinture ou quelque chose comme ça.

« Alors j’ai reçu cette lettre de MOTÖRHEAD, et je le lis. Et ça dit que quand Lemmy est mort, il voulait que ses cendres soient mises dans des balles et distribuées à ses amis intimes, » Riki ajoutée. «Et quand j’ai lu cela, mes yeux ont commencé à devenir vraiment, vraiment larmoyants. Et je l’ai montré à ma petite amie, et elle a commencé à avoir les larmes aux yeux.

«C’est le plus beau cadeau que j’ai jamais reçu de ma vie. C’est sans aucun doute mon bien précieux. Je le fais en collier pour pouvoir le garder sur moi partout où je vais.

«Lorsque nous avons célébré le 30e anniversaire de Cathouse, nous avons rendu hommage à MOTÖRHEAD, et nous avons eu un tas de gars qui jouaient MOTÖRHEAD Chansons. Et pour savoir ça Lemmy a dit et donné cela était très, très touchant, et cela signifie beaucoup pour moi. «

RachtmanLa balle n’est pas la seule dont l’existence a été révélée publiquement. L’année dernière, joueur de tennis Pat Cash a partagé une photo d’un autre Lemmy balle, disant qu’il avait été doué pour UGLY KID JOE chanteuse Grue Whitfield.

« #Lemmy (RIP) de # Motörhead a demandé que ses cendres soient mises dans une balle et distribuées à ses amis les plus proches, la nuit dernière, une a été présentée à mon compagnon #whitefieldCrane pendant que nous dînions au ‘Lemmys bar’ dans ‘The Rainbow ‘, » Espèces écrit sur Instagram en février 2020.

Lemmy est décédé en décembre 2015 à l’âge de 70 ans peu de temps après avoir appris qu’il avait reçu un diagnostic de cancer.

Il avait fait face à plusieurs problèmes de santé au cours des dernières années de sa vie, y compris des problèmes cardiaques, le forçant à réduire ses fameuses habitudes de tabagisme.

MOTÖRHEAD a dû annuler un certain nombre de spectacles en 2015 en raison de LemmyLa mauvaise santé du groupe, bien que le groupe ait réussi à terminer une dernière tournée européenne quelques semaines avant sa mort.

En juin dernier, il a été annoncé que Lemmy obtiendra le traitement biopic. Le prochain film, « Lemmy », sera dirigé par Greg Olliver, qui a déjà réalisé le documentaire 2010 du même nom, « Lemmy ».

« Lemmy » entrera en production plus tard cette année, avec VMI présentation du film au marché virtuel de Cannes. Il suivra Kilmisterla vie de grandir à Stoke-on-Trent, devenir un roadie pour Jimi Hendrix et membre d’un groupe de rock psychédélique fondateur HAWKWIND avant de former MOTÖRHEAD.

Une urne sur mesure contenant LemmyLes cendres sont exposées en permanence dans un columbarium du Forest Lawn Cemetery à Hollywood, en Californie.



