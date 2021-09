La balle courbe de Charlie Morton a fait tomber Josh Rojas sur une balançoire sauvage

in

L’arrêt-court des Diamondbacks Josh Rojas est l’un des rares joueurs à avoir une saison décente à mi-chemin pour l’Arizona, mais vous ne le sauriez jamais en regardant son swing à la balle courbe de Charlie Morton.

Il a failli tomber de ses crampons.

Les Braves d’Atlanta et les Diamondbacks de l’Arizona terminaient leur série de quatre matchs avec un match en matinée jeudi, et le partant des Braves a commencé son après-midi en intimidant absolument Rojas.

Au septième lancer de l’at-bat, Morton a déclenché une balle courbe à l’intérieur qui a failli frapper Rojas à la jambe. Le mouvement sur le ballon était si soudain et violent que Rojas – qui avait probablement l’air de balle rapide – n’a pas pu arrêter son swing et est tombé dans le processus. Il a fini par s’appuyer sur le sol et à regarder Morton comme, “Pourquoi moi?”

Charlie Morton, Bohemian Rhapsody Curveball. ⚰️🪦💀☠️🎶🎵 pic.twitter.com/9rKiHNmaMl – Rob Friedman (@PitchingNinja) 23 septembre 2021

Et de plus près :

Cette courbe de Charlie Morton était juste mesquine pic.twitter.com/pnCjjEOx9V – Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) 23 septembre 2021

Ce pitch était tellement grossier. C’est le genre de lancer qui m’amène à me demander comment les frappeurs sont même physiquement capables de frapper des lanceurs de grande ligue. Cela ne devrait pas être possible.

Les fans ont également été impressionnés par cette courbe dévastatrice.