La balle ne ment pas et la balle ne se soucie pas non plus de la couleur de la peau – RedState ⋆ .

Pour le repêchage de la NFL de cette année (commençant momentanément et se poursuivant jusqu’à samedi), chaque équipe de la ligue a passé des milliers d’heures à se préparer en examinant des films de jeu, en participant à des journées professionnelles d’université, en interviewant des recrues potentielles et en se faisant rappeler – de peur qu’elles ne deviennent trop confiantes dans leurs recherches – qu’en 2000, le quart partant de l’Université du Michigan était si peu respecté qu’il n’a été repêché qu’au sixième tour. Le nom de famille de ce type? Brady, mais tu peux l’appeler GOAT.

Le repêchage de cette année est très lourd avec des quarts, à tel point que le receveur en titre du trophée Heisman, Alabama, DeVonta Smith, dont les compétences se situent quelque part entre le ridicule et le hors des classements, est prédit par plus de quelques éboueurs de ne pas être repêché. jusqu’à un moment au milieu du premier tour. Le garçon de la campagne aux cheveux longs, Trevor Lawrence, est presque assuré d’être le choix numéro un de Jacksonville. Il a récemment suscité une controverse en notant qu’il ne joue pas avec une énorme puce sur l’épaule et qu’il y a plus dans sa vie que le football. Compte tenu de son statut de jeune mariée, les commentaires de Lawrence indiquent qu’il comprend judicieusement que, comparé à l’importance de la tranquillité domestique, passer soixante minutes à essayer d’éviter qu’Aaron Donald ne vous transforme en une tache de graisse sur le gazon du SoFi Stadium n’est pas un problème.

Après Lawrence, les meilleurs espoirs de QB sont Zack Wilson (BYU), Mac Jones (Alabama), Justin Fields (Ohio State) et Trey Lance (North Dakota State). Deux des quatre sont certains d’être les deuxième et troisième choix, pour les Jets et les 49ers respectivement, comme il se doit. New York a récemment échangé son dernier quart-arrière battu du futur, Sam Darnold, aux Panthers, tandis que l’entraîneur-chef de San Francisco, Mike Shanahan, n’est publiquement pas sûr que son quart-arrière partant actuel, le souvent blessé Jimmy Garoppalo, sera toujours en vie dimanche prochain.

Chacun des membres du quatuor susmentionnés a ses fans et ses détracteurs parmi les experts du sport, en particulier Fields. Martenzie Johnson de The Undefeated d’ESPN est convaincu que tous les doutes sur Fields proviennent uniquement du fait qu’il est noir, par opposition à, disons, ses capacités au niveau professionnel étant une sorte de courtoisie inconnue de l’offensive lointaine de l’Ohio State. playbook. Le plus important est que lorsque Fields et Jones se sont affrontés dans le match de championnat de football universitaire de cette année, Fields a eu une seule journée bien, complétant une nuance de plus de la moitié de ses passes pour 194 verges et un touché, tandis que Jones, bien qu’avec un certain coup de pouce de Smith, a complété quatre-vingts pour cent de ses lancers pour 464 verges et cinq touchés. Les professionnels accordent beaucoup plus d’attention à la façon dont les joueurs se comportent lorsque les lumières sont les plus brillantes qu’à toutes les statistiques rencontrées contre des adversaires plus petits.

En plus de la performance sportive, c’est la personnalité, et non la pigmentation, qui détermine si un athlète donné est nommé pour être le visage public d’une franchise. Ni Aaron Rodgers ni Patrick Mahomes n’apparaissent dans ces publicités omniprésentes de State Farm en raison de la couleur de leur peau. Ils sont présentés parce que 1) ils gagnent beaucoup et 2) ils semblent éminemment sympathiques tout en combinant un talent suprême avec une éthique de travail inébranlable.

Même si «la balle ne ment pas» est une pure vérité lorsqu’il s’agit de démontrer une véritable capacité, il est également vrai que «la balle ne se soucie pas» de la couleur de la peau qui la jette, l’attrape, la frappe, la place, la frappe, tire sur sa cousine la rondelle de hockey ou fait quoi que ce soit d’autre avec elle. La balle fait exactement comme elle est dirigée.

Les champs étant considérés comme autre chose qu’une chose sûre, ce n’est pas le racisme en action; C’est exactement le même principe qui était en jeu en 1998 lorsque le directeur général des Colts de l’époque, Bill Polian, se demandait quel quart-arrière choisir avec la sélection numéro un de l’équipe dans le repêchage de cette année. Celui qui a la cote la plus élevée ou celui qui a les actifs incorporels les plus intrigants? Polian est allé avec ce dernier et a choisi Peyton Manning. Le reste de la ligue a dit: «Meh»; les Chargers, en deuxième position, étaient assurés d’un vainqueur infaillible dans l’autre quart-arrière. Vous vous souvenez de Ryan Leaf, non?

(Jerry Wilson a été l’un des premiers blogueurs sportifs, commençant en 2003, couvrant indépendamment NASCAR sous le surnom de Diecast Dude, puis se diversifiant dans la NFL pour AOL et NHL pour SB Nation. Il est peut-être le seul blogueur sportif à ne pas utiliser de blasphème et de fille. photos avec le même taux de réussite que, étant donné qu’il est un Sharks de San Jose [Ed. Note: Sharts] fan, ne jamais avoir à écrire sur ce que c’est que de voir son équipe remporter la coupe Stanley.)