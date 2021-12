Il est difficile de penser au rock’n’roller américain Ritchie Valens sans se souvenir de la tragique mort prématurée qui l’a frappé. Il a été emmené à seulement 17 ans dans le accident d’avion de 1959 qui a également pris mon pote houx et JP « The Big Bopper » Richardson. Mais l’un des moments heureux de la trop brève carrière de Ritchie est survenu le 29 décembre 1958, lorsqu’il est entré dans le Billboard Hot 100 avec le classique « La Bamba. »

Valens, de Pacoima, Californie d’origine mexicaine, était déjà sur ce compte à rebours (au n ° 18 et en montée) avec l’autre côté de ce single mémorable sorti sur le label Del-Fi, la ballade rêveuse « Donna ». En effet, Valens n’avait fait ses débuts dans les charts qu’en septembre avec un autre de ses repères rythmés, « Come On, Let’s Go », qui a culminé à un étonnamment bas n ° 42.

« Donna », écrit par Havens à propos de sa petite amie de lycée Donna Ludwig, a ensuite passé deux semaines au n ° 2 lors d’un séjour de 23 semaines sur le compte à rebours américain. Ce tableau final de l’année était le premier sur lequel « La Bamba » figurait à part entière sur la double face A, faisant ses débuts à la 81e place.

Une chanson folklorique mexicaine

Mais alors que la chanson folklorique mexicaine, si mémorablement adaptée par l’adolescent, n’a réussi qu’un sommet n ° 22 à part entière, elle est sans doute devenue le côté le plus connu. Il est ensuite entré à la fois dans les Halls of Fame des Grammy et du Rock and Roll, et a assuré la réputation de Havens parmi les artistes qui ont popularisé la branche chicano du rock’n’roll.

Il y avait des versions mineures de « La Bamba » des Tokens en 1962 et de Trini Lopez en 1966. Mais bien sûr, une grande partie de sa réputation récente était due à la reprise de 1987 par Los Lobos, comme chanson titre du film L’histoire de la vie de Valens, avec Lou Diamond Phillips. Le remake du groupe a dominé les best-sellers aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que dans de nombreux autres pays européens et en Australie.

Ce que vous avez entendu était ce qu’il était

Comme Martin Hawkins l’écrivait dans l’ouvrage History of Rock en 1982 : « Ritchie Valens était à peine assez vieux pour avoir assimilé trop d’influences dans sa musique – ce que vous entendez est ce qu’il était. S’il avait vécu, il serait devenu une superstar ou un héros abandonné, le fait est qu’il avait déjà fait sa marque en février 1959.

Et, pour souligner davantage la pertinence de « La Bamba », il est réapparu sur un album qui a dominé le palmarès des compilations britanniques en novembre 2017 : le Édition Diamant de la longue série de rock’n’roll Dreamboats and Petticoats d’Universal.

