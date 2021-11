La bande-annonce 2 de No Way Home est retardée et nous savons peut-être pourquoi

La deuxième bande-annonce de Spiderman: No Way Home est l’une des bandes-annonces les plus attendues de l’année. Cela fait quelques semaines, car des rumeurs affirmaient que Sony le publierait d’ici la fin octobre, juste à temps pour la première d’Eternals le 5 novembre. Cela ne s’est pas produit, des rapports suggérant que la bande-annonce avait été reportée à la mi-novembre.

Sony sortira soi-disant la bande-annonce avant son prochain film en salles, Ghostbusters: Afterlife. Sony vient de publier la deuxième bande-annonce de Morbius, qui fait partie du SSU, mais se connecte directement au Spider-Man de MCU. Il est peu probable qu’une nouvelle bande-annonce de Spiderman No Way Home sorte juste après Morbius. En attendant plus de clarté, un nouveau rapport détaille la véritable raison pour laquelle la deuxième bande-annonce a été retardée. C’est apparemment lié à Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Spiderman : No Way Home n’a même pas besoin de plus de bandes-annonces

Même sans bande-annonce, No Way Home est le film MCU le plus populaire auprès des fans en ce moment. C’est parce que le plus gros spoiler de l’intrigue a fuité encore et encore au point que tout est un secret de polichinelle. Tom Holland ne sera pas le seul Spider-Man dans ce film multivers. Tobey Maguire et Andrew Garfield le rejoindront en tant que variantes de Peter Parker que nous avons vues dans les précédents films de Spider-Man.

Nous avons vu de nombreuses preuves indiquant que les deux acteurs sont dans le film. L’un d’eux est venu via l’acteur Alfred Molina qui a révélé cet été que son personnage de Doc Ock de Spider-Man 2 sera porté sur le MCU dans No Way Home. On a ensuite vu l’acteur dans la bande-annonce, aux côtés des teasers de quatre autres méchants de Sony.

Les meilleures fuites sont survenues fin août, après que la première bande-annonce de No Way Home ait battu des records en ligne. Nous avons vu une série d’images du film. Plutôt que d’ignorer les fuites et d’attendre que le cycle de l’actualité les oublie, Sony est allé de l’avant et a déposé des demandes de droits d’auteur.

Une vidéo de Garfield dans un costume de Spider-Man est tombée après cela, confirmant davantage les images divulguées. L’acteur a eu du mal à nier son implication dans No Way Home dans les interviews qui ont suivi.

Plus récemment, Sony a réédité les coffrets de films 4K pour la trilogie Maguire Spider-Man et les films The Amazing Spider-Man de Garfield.

La bande-annonce qui briserait Internet

Après la première bande-annonce, des rumeurs ont émergé selon lesquelles Sony et Marvel montreraient Maguire et Garfield dans les prochaines bandes-annonces de No Way Home. Ces clips «casseraient Internet», garantissant que tous les fans de Spider-Man voudront voir No Way Home.

Cela nous amène à la dernière rumeur concernant le retard de la deuxième bande-annonce de No Way Home. Apparemment, Sony et Marvel sont en désaccord sur l’opportunité de montrer Maguire et Garfield dans le clip. La rumeur vient de Sean O’Connell de CinemaBlend (via The Direct).

Quant à cette bande-annonce #SpiderManNoWayHome et pourquoi elle n’est pas finalisée ? Un studio veut les montrer, et l’autre est très fort pic.twitter.com/1Rn6m2iGI3 – Avec Great Power Book (@WGreatPowerBook) 1er novembre 2021

Sony est probablement le studio qui souhaite présenter les deux acteurs dans la bande-annonce. Le fait que nous ayons vu autant de fuites de No Way Home suggère que Sony est beaucoup plus détendu à propos des spoilers que Marvel. Kevin Feige & Co., en revanche, a toujours essayé d’éviter les spoilers à tout prix. Et cela a généralement fonctionné, bien que les secrets du MCU deviennent de plus en plus complexes et difficiles à garder.

Sony a peut-être un contrôle total sur l’IP de Spider-Man, mais Marvel a beaucoup d’influence sur la question, étant donné que No Way Home fait partie du MCU.

Ce n’est pas le premier rodéo de Sony et Marvel

Tout cela n’est qu’une rumeur, et nous devrons attendre la véritable bande-annonce de No Way Home pour voir quel camp a gagné. Cependant, les fans de MCU se souviendront que Sony et Marvel étaient en désaccord auparavant en ce qui concerne le marketing de Spider-Man.

Marvel n’était pas content de voir le lancement de Sony Far From Home si proche de Avengers: Endgame. C’est parce que Sony a sorti la première bande-annonce de Far From Home avant que Fin du jeu ne sorte en salles. Le clip impliquait que les Avengers décédés dans Infinity War seront ressuscités, car Peter Parker était l’un d’entre eux. C’est parce que les fans savaient déjà de Sony que Far From Home vient juste après les événements de Fin du jeu en ce qui concerne la chronologie du MCU.

Là encore, nous nous attendions tous à ce que les Avengers morts renaissent de leurs cendres dans Fin du jeu. Pour certains fans de MCU, cela aurait pu être un énorme spoiler. Avoir Maguire et Garfield dans la deuxième bande-annonce de No Way Home serait un spoiler encore plus important. Cependant, le spoiler No Way Home est au-delà du confinement à ce stade.

Spider-Man: No Way Home débutera le 17 décembre, ce qui nous laisse amplement le temps de voir des bandes-annonces et des spots télévisés qui pourraient ou non montrer Maguire et Garfield.