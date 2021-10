La bande-annonce 2 de No Way Home n’arrive pas bientôt, voici pourquoi

Aucun projet Marvel ne peut rivaliser avec le battage médiatique de Spider-Man: No Way Home en ce moment. Le grand secret multivers du film a été divulgué il y a des mois, ce qui n’a fait qu’augmenter le bavardage No Way Home en ligne. Toutes les rumeurs qui ont suivi ont renforcé l’idée au point que pratiquement tout le monde a vu les gros spoilers à ce stade.

Supposons que vous regardez The Tonight Show avec Jimmy Fallon un soir de mi-septembre. Tout à coup, Andrew Garfield est à peine capable de nier les rumeurs selon lesquelles il apparaîtra dans le prochain film de Spider-Man. Si vous êtes le genre de fan de Marvel qui cherche à éviter les spoilers de No Way Home, ce moment à lui seul suffit pour vous faire réaliser ce que Sony et Marvel font probablement avec le prochain film.

Mais Sony et Marvel n’ont pas montré Andrew Garfield ou Tobey Maguire dans la première bande-annonce de No Way Home. On dit dans la rue que Spider-Man: No Way Home trailer 2 présentera les trois variantes de Spider-Man et qu’il «cassera Internet». Et tandis que d’autres rumeurs disaient que la sortie de la nouvelle bande-annonce est prévue pour la fin octobre, un initié vient de dire que la bande-annonce n’arrivera pas de si tôt.

Quand sortira la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home ?

Sony vient de publier une bande-annonce pour Uncharted, qui met en vedette le même Tom Holland qui joue la variante principale de Spider-Man dans No Way Home. Des rapports ont indiqué au cours des dernières semaines que la vidéo de la bande-annonce 2 de Spider-Man: No Way Home pourrait tomber après le 22 octobre, avec une fuite récente affirmant que le 25 octobre pourrait être la date de sortie.

Les rumeurs avaient du sens, étant donné que Marvel fait la promotion d’Eternals assez fortement en ce moment. Les estimations de précommande de billets pour le week-end d’ouverture indiquent qu’Eternals battra Black Widow et Shang-Chi au box-office. Par conséquent, mettre une nouvelle bande-annonce de Spider-Man devant ce public a beaucoup de sens.

La nouvelle bande-annonce de No Way Home présentera le Sinister Six et les trois variantes de Spider-Man, si les rapports sont exacts. Une telle bande-annonce deviendra rapidement la bande-annonce de film la plus regardée. Le premier clip a déjà battu la bande-annonce de Endgame en termes de vues totales.

Pas de sitôt https://t.co/dM3RT2q2HZ – RPK (@RPK_NEWS1) 21 octobre 2021

Mais l’initié bien connu Daniel Richtman s’est rendu sur Twitter jeudi pour parler de la deuxième sortie de la bande-annonce. Le leaker a déclaré que le clip ne tomberait pas de sitôt.

Dans une remarque de suivi, Richtman a déclaré qu’il n’avait jamais prétendu que la bande-annonce de No Way Home avait été retardée. Il dit que Sony publiera la bande-annonce dans deux ou trois semaines au plus tôt.

De quoi parlez-vous, je n’ai jamais dit que c’était retardé. La bande-annonce n’arrivera pas avant au moins deux ou trois semaines de plus. C’est ce que je voulais dire https://t.co/XBSHBtiM4N – RPK (@RPK_NEWS1) 21 octobre 2021

Les sorties de films Marvel retardées – No Way Home est-il le prochain?

Comme toujours avec les fuites, rien ne peut être confirmé pour le moment. On ne sait pas si les rumeurs selon lesquelles la bande-annonce tombera après le 22 octobre étaient exactes ou non. Ou si Richtman dispose d’informations authentiques. Mis à part les histoires non confirmées, Sony et Marvel peuvent toujours modifier les plans de sortie des bandes-annonces pour No Way Home. Ce n’est pas comme si le film avait besoin de plus de promos pour se vendre comme un fou. Nous n’avons même pas d’affiche No Way Home à ce stade, et c’est parfaitement bien.

Si les informations de Richtman sont exactes, nous pourrions toujours obtenir la bande-annonce à temps pour les Eternals, qui sortira en salles le 5 novembre.

Là encore, il y a une autre raison pour laquelle Sony et Marvel pourraient retarder une nouvelle bande-annonce de No Way Home. Comme Marvel, Sony pourrait vouloir reporter la sortie de No Way Home. Ce n’est pas la nouvelle que les fans aiment entendre, mais un autre initié a déclaré plus tôt cette semaine qu’un retard était toujours sur la table.

Ce ne sont pas seulement les chiffres du box-office pandémique qui pourraient déclencher une telle décision. Les effets visuels du film ne seraient toujours pas terminés et ils doivent être spectaculaires. Mais rien ne vient corroborer cette rumeur de retard de Spider-Man. Si Sony et Marvel retardent le film, toute la campagne marketing connaîtra des retards. Et cela pourrait également impliquer un nouveau retard de sortie de bande-annonce.

Le même leaker a déclaré que Marvel avait repoussé Doctor Strange 2 pour terminer le VFX et faire quelques reprises approfondies. Apparemment, l’histoire a aussi quelques problèmes. De plus, Marvel pourrait vouloir ajouter encore plus de camées à la suite.

En attendant plus de détails de Sony et Marvel, nous vous rappelons que la date de sortie de No Way Home est le 17 décembre, pour le moment. Si vous souhaitez revoir l’action Spidey de Holland dans le MCU jusqu’à présent dans l’ordre chronologique, consultez notre chronologie des événements MCU.