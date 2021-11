La bande-annonce 2 de No Way Home pourrait avoir fuité

Il y a quelques jours seulement, nous vous disions que la deuxième bande-annonce de Spider-Man : No Way Home n’avait pas fuité. Au lieu de cela, des images alternatives du film que Sony et Marvel auraient peut-être voulu utiliser pour la première bande-annonce ont atteint le Web. Cela comprenait une scène expliquant le costume noir de Spider-Man dans le film. Nous avons également appris pourquoi la bande-annonce de No Way Home 2 a été retardée. Les rumeurs disent que Marvel et Sony ne sont pas d’accord pour montrer Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le clip. C’est le grand spoiler No Way Home que tout le monde connaît. Et les rumeurs disent que la deuxième bande-annonce pourrait « casser Internet » grâce à l’inclusion de Maguire et Garfield.

Les rumeurs disent également que la prochaine bande-annonce pourrait tomber à la mi-novembre. Et maintenant, la deuxième bande-annonce vient peut-être de fuir… mais avec une énorme torsion. Avant d’aller plus loin, nous vous avertirons que plusieurs spoilers suivent ci-dessous.

Spider-Man: l’intérêt pour No Way Home est énorme

No Way Home sera la plus grosse sortie cinématographique de l’année. Il est susceptible de briser tous les records du box-office pandémique, étant donné l’intérêt massif pour le film. Maguire et Garfield jouent un rôle énorme à cet égard, car les fans meurent d’envie de voir les deux acteurs rejoindre Peter Parker de Tom Holland dans un film Spider-verse en direct.

Certaines personnes pourraient ne pas croire que les anciens acteurs de Spider-Man sont dans le film. Mais nous avons vu un grand nombre de fuites qui ont confirmé leur implication. La meilleure fuite est venue via une vidéo de Garfield dans un costume de Spider-Man. Séparément, des images que Sony a confirmées authentiques via des revendications de droits d’auteur montraient à la fois Tobey et Andrew en tenue Spidey.

Toutes ces fuites ont alimenté la spéculation en ligne, augmentant le battage médiatique autour de No Way Home. Nous n’avons pas vu autant de discussions en ligne sur un film Marvel depuis Avengers: Fin de partie il y a quelques années.

Mais la fuite de la bande-annonce 2 de No Way Home que vous allez voir ci-dessous nous donne la meilleure preuve de l’excitation de ce film de Spider-Man. Ce ne sont pas les images réelles de la deuxième bande-annonce qui ont été mises en ligne, ce qui s’est passé avec la première bande-annonce. C’est une description de ce qui se passe dans le clip. C’est quelque chose que nous voyons rarement quand il s’agit de remorques.

Fuite de la bande-annonce No Way Home 2

Avant de commencer, je vous rappelle que les bandes-annonces de Marvel trompent généralement le public. C’est ce que Kevin Feige & Friends font avec ces clips. Et il n’est pas étonnant que les rumeurs disent que Marvel ne veut pas que Maguire et Garfield apparaissent dans la bande-annonce No Way Home 2. De plus, vous devez vous rappeler que les fuites comme celle qui suit proviennent généralement de sources non vérifiées, vous devez donc tout prendre avec un grain de sel.

Dans ce cas, la fuite de la bande-annonce de No Way Home 2 est tombée sur 4chan, une source louche de rumeurs MCU. Cela dit, de nombreuses fuites authentiques sont apparues sur le site par le passé. Le leaker prétend que la deuxième bande-annonce est « à peu près terminée », mais le studio est toujours en train de la peaufiner. La vidéo devrait arriver vers le 15-17 novembre, a déclaré la personne, avant de lister les scènes du clip.

La description de la bande-annonce 2

Voici les prétendues scènes de la bande-annonce de No Way Home 2, telles que le leaker les a publiées. Ce n’est soi-disant pas l’ordre réel des scènes de la bande-annonce :

Plan de Peter dans une salle d’audience mais on voit surtout son visage. Je ne peux pas voir Matt Murdock Les 5 méchants sont affichés (Green Goblin, Doc Ock, Electro, Sandman et le Lézard) On voit un peu plus la bagarre avec Doc Ock au pont Certaines scènes de la première bande-annonce alternative sont montrées, y compris une photo avec Peter recouvert de peinture verte Peter combat l’électro La créature qui attaque Peter dans la première bande-annonce que beaucoup de gens pensaient être Venom se révèle être le lézard. Nous voyons en fait Peter le regarder juste après avoir été attaqué Strange est montré un peu plus, y compris une scène de Ned interagissant avec lui Andrew et Tobey sont taquinés mais pas montrés Il y a une photo de Peter tout ensanglanté dans son costume Far From Home qui est probablement la même bataille que cette photo du magazine Empire Plan de Peter à FEAST (on voit le logo en arrière-plan) en train de parler à quelqu’un avec un regard inquiet. ça ne montre pas à qui il parle

La bande-annonce qui va casser Internet

La bande-annonce 2 de No Way Home va-t-elle casser Internet ? Cela pourrait certainement. Si les événements ci-dessus sont exacts, nous verrons tous les méchants du film dans la bande-annonce. C’est un indice massif que les héros du précédent Spider-Man apparaîtront également dans No Way Home.

Mais si la description de la fuite de la bande-annonce No Way Home 2 ci-dessus est exacte, Maguire et Garfield n’apparaîtront pas du tout.

Ce qui est intéressant, c’est que la scène avec la peinture pourrait se retrouver dans la bande-annonce. C’est la scène qui explique le costume noir de Spider-Man. De plus, l’interaction entre Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Ned (Jacob Batalon) pourrait être un événement clé du film. Ned pourrait jouer un rôle central dans la scène No Way Home que nous mourons tous d’envie de voir.