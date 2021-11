La bande-annonce 2 de No Way Home sortira de la manière la plus folle

La bande-annonce 2 de Spider-Man: No Way Home fait parler de lui depuis des mois. C’est censé être la bande-annonce qui « cassera Internet » en mettant en vedette la grande surprise de Tobey Maguire et Andrew Garfield que tout le monde connaît. La deuxième bande-annonce est si importante qu’une description des scènes a fuité il y a quelques jours. C’est quelque chose qui n’arrive pas habituellement. Les scripts de bande-annonce ne fuient généralement pas parce que les gens ne se soucient pas autant de ce que les studios montrent dans les bandes-annonces.

Si vous pensiez que c’était fou, eh bien, No Way Home est devenu encore plus fou ce week-end. Plusieurs sources ont commencé à signaler la date à laquelle la deuxième bande-annonce de No Way Home sortira en salles. Nous sommes le mardi 16 novembre, ce qui correspond aux rumeurs précédentes. Mais la partie folle concerne le comment. Cette bande-annonce reçoit une première en salle à laquelle la plupart des gens ne peuvent pas assister. Sony et Marvel le sortiront soi-disant dans un seul cinéma. Et la sortie de YouTube pourrait même ne pas coïncider avec l’événement.

Spider-Man No Way Home trailer 2 rumeurs

La première bande-annonce de No Way Home a battu des records lorsque Sony l’a abandonnée à la mi-août. La bande-annonce était centrée sur Spider-Man et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) de Tom Holland. Nous n’avions pas d’indices sur Maguire ou Garfield. Mais Doc Ock (Alfred Molina) est apparu dans le clip, ce qui implique que les deux acteurs de Spider-Man reviendront également dans ce film multivers MCU.

Les rumeurs ont alors dit que Sony et Marvel montreraient au moins une autre bande-annonce et qu’elle pourrait comporter les trois variantes de Spider-Man. Ils ont déclaré que la bande-annonce 2 pourrait sortir d’ici la fin novembre, juste à temps pour la première de Marvel’s Eternals.

À l’approche de la dernière version de Marvel, des rumeurs affirmaient que la bande-annonce de Spider-Man 3 arriverait à la mi-novembre, probablement après le 15 novembre. Sony pourrait l’associer à Ghostbusters: Afterlife, qui sortira le 19 novembre.

Les fuites les plus récentes ont également indiqué que Sony et Marvel pourraient être divisés sur la question de savoir s’ils devraient ou non présenter la grande révélation de Maguire et Garfield dans la bande-annonce. Nous ne savions pas à l’époque que la bande-annonce de No Way Home 2 obtiendrait une sortie exclusive en salle.

L’invitation pour la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home 2. Source de l’image: Sony

L’événement No Way Home trailer 2

Quand j’ai vu l’invitation ci-dessus, j’ai pensé que c’était une blague faite par un fan de Spider-Man. L’image de l’affiche est bien réelle, puisque Sony et Marvel l’ont publiée il y a quelques jours. Mais il comporte une description d’un «événement de fan de lancement de bande-annonce avec de grandes surprises» qui semblait fausse.

J’ai vite découvert que tout était réel.

Pour une raison quelconque, Sony et Marvel empruntent cette voie inhabituelle pour sortir la deuxième bande-annonce du film le plus attendu de cette année. Le lancement de la bande-annonce a lieu dans une salle de cinéma, le mardi 16 novembre à 17 h 00 HNP. Seules les personnes qui reçoivent des invitations, ou qui auront la chance d’avoir une place, verront la bande-annonce.

La stratégie est garantie de générer beaucoup de buzz en ligne. Il va sans dire que des détails seront divulgués peu de temps après la première en salle, aux côtés des grandes surprises. Mais c’est certainement un événement inhabituel, étant donné le contexte. Nous sommes toujours en pleine pandémie. Tout le monde n’est pas content de se rendre au cinéma pour un nouveau film, sans parler d’une seule bande-annonce. L’invitation indique que les personnes de plus de 12 ans souhaitant participer devront présenter une preuve de vaccination. Les enfants de moins de 12 ans devront présenter un test PCR négatif.

Sony a utilisé une stratégie de filtrage des fans similaire pour la sortie de Venom 2. C’est ainsi que le monde a appris la grande révélation dans les scènes post-génériques. Mais les fans ont vu tout le film lors de cet événement de fans, pas seulement une bande-annonce.

On ne sait pas quelles surprises Sony et Marvel ont préparées pour l’événement No Way Home. Il est probable que la bande-annonce 2 de No Way Home arrivera sur YouTube après les débuts en salles. Mais vous devrez peut-être attendre un peu pour le voir en ligne.

Quelles sont les grandes surprises de Spider-Man ?

Le casting de No Way Home montera-t-il sur scène avant que la bande-annonce 2 ne soit jouée au cinéma? Nous n’en avons aucune idée et ne pouvons que spéculer sur la question. Mais une fuite indique que l’événement de lancement de la bande-annonce No Way Home 2 dure 8:14 minutes.

Une description exclusive de l’événement de lancement de la bande-annonce No Way Home, avec une durée de 8h14 ! La description mentionne également « le monde tremblant révèle » !! 🕷 🕷 🕷#SpiderManNowWayHome #SpiderManNoWayHome #SpiderManNoWayHomeleak #MarvelStudios #SpiderManNoWayHomeTrailer pic.twitter.com/KOfsAFnsws – Scoops MCU (@MCU_Scoops_) 15 novembre 2021

C’est beaucoup plus long que votre bande-annonce de film typique. Nous nous attendrions donc à voir des scènes réelles du film. Ou certains des acteurs. Il s’avère que le teaser ci-dessus mentionne « une présentation de certains des acteurs et de l’équipe de la nouvelle équipe multiversale de Marvel Studios ».

Le tout devrait offrir « des révélations bouleversantes et des moments d’action brutaux », selon le teaser ci-dessus. Il y a aussi cette photo à considérer:

Il s’avère que cette photo d’Andrew Garfield et Benedict Cumberbatch a été prise AUJOURD’HUI pour Deadlines the Contenders, à LA pic.twitter.com/UldV2SmGir – Spider-Man No Way Home Nouvelles et compte à rebours (@SpiderMan3news) 14 novembre 2021

Nous regardons la photo d’Andrew Garfield et Benedict Cumberbatch qui aurait été prise dimanche. Nous savons que Cumberbatch effectue de nombreux reshoots pour Doctor Strange dans le multivers de la folie. Mais il est curieux de le voir traîner avec cet acteur particulier de Spider-Man.

Quoi qu’il arrive demain, il est probablement prudent de dire que la bande-annonce 2 de Spider-Man No Way Home battra le record du clip précédent, surtout si Maguire et Garfield y figurent.