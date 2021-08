La bande-annonce américaine de Boogeywoman montre un monstre en devenir ⋆ 10z viral

in

Voltage Pictures a publié la bande-annonce officielle du prochain thriller de Daniel Farrands intitulé Aileen Wuornos : Boogeywoman américaine, centré sur les premiers jours du tristement célèbre tueur en série. Avec Peyton List et Tobin Bell, le film sortira en salles pour une nuit seulement le 20 septembre dans plus de 750 cinémas à travers le pays. Elle sera suivie d’une sortie US VOD le 8 octobre.

Les Américaine Boogeywoman La bande-annonce, que vous pouvez consulter dans le lecteur ci-dessous, nous donne notre premier aperçu du portrait d’Aileen Wuornos par List, qui a été interprétée par la lauréate d’un Oscar Charlize Theron dans le biopic réalisé en 2003 par Patty Jenkins. Monstre. Il montre comment Wuornos va infiltrer une famille riche en Floride en séduisant son patriarche en mariage.

Aileen Wuornos : Boogeywoman américaine est écrit et réalisé par Daniel Farrands. Il est dirigé par Cobra Kai star Peyton List, Tobin Bell (Vu films) et Lydia Hearst (La hantise de Sharon Tate).

“Basé sur la jeunesse d’Aileen Wuornos, la tueuse en série la plus célèbre d’Amérique, en 1976, une jeune Aileen arrive en Floride à la recherche d’une nouvelle vie qui l’aidera à échapper à son passé tragique”, lit-on dans le synopsis. « Là, elle épouse un riche président du Yacht Club et a la chance de recommencer dans la haute société de Floride. Mais tourmentée par des démons intérieurs, elle se rend à ses pulsions meurtrières et fait des ravages dans la paisible communauté balnéaire de Deland, en Floride.

Aileen Wuornos : Boogeywoman américaine mettra également en vedette Nick Vallelonga (Livre vert), Swen Temmel (À l’heure), Meadow Williams (Niveau du boss) et André Biernat (Bord de l’ombre). Il est produit par Temmel, Williams, Lucas Jarach, Luke Daniels et Daniel Davila.

