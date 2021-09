La bande-annonce complète d’Army Of Thieves offre de l’action, de l’humour et des braquages

La bande-annonce complète de Army of Thieves est arrivée sur Netflix le 29 octobre. Le film est une préquelle du film de zombies de Zack Snyder Army of the Dead.

La bande-annonce de Army of Thieves a été révélée dans le cadre de Tudum, l’événement de fans de streaming virtuel de Netflix. Le film se concentre sur Ludwig Dieter, le coffre-fort joué par Matthias Schweighöfer dans Army of the Dead. La bande-annonce commence avec le recrutement de Dieter par Gwendoline (Nathalie Emmanuel de Game of Thrones), membre d’un gang criminel qui veut que Dieter les aide avec un triple braquage audacieux, en utilisant l’apocalypse zombie qui se déroule comme une distraction. Le reste de la bande-annonce offre de nombreuses actions rapides et des dialogues vifs, et cela ressemble vraiment à un film très différent du zombiefest exagéré de Snyder. Découvrez-le ci-dessous :

Cette promo fait suite au premier teaser de Army of Thieves, qui a été révélé lors de Comic-Con@Home en juillet.

Army of Thieves également réalisé par Schweighöfer, et le casting de soutien comprend Stuart Martin (Babylone), Guz Khan (Man Like Mobeen), Jonathan Cohen (La Flamme) et Noémie Nakai (Never Let Me Go). Il est écrit par Snyder et Shay Hatton, qui ont également co-écrit Army of the Dead.

Army of Thieves n’est pas le seul spin-off de Army of the Dead à se diriger vers Netflix. Il y a aussi un spectacle d’animation intitulé Army of the Dead: Lost Vegas en préparation, avec une distribution de voix comprenant Christian Slater, Vanessa Hudgens, Joe Manganiello, Tig Notaro et Dave Bautista.