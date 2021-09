La bande-annonce complète de la saison 4 de ‘Yellowstone’ est sortie avant la première de 2 heures

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Après avoir laissé plusieurs personnages dans les limbes, la saison 4 de Yellowstone promet que “tout le monde paie”. La première bande-annonce complète de la quatrième saison à venir de la série à succès Paramount Network de Taylor Sheridan est sortie jeudi, deux mois seulement avant sa première prévue en novembre, et la saison 4 fait certainement monter les enchères.

Bien que la bande-annonce d’une minute démarre avec les tentatives d’assassinat qui ont laissé la vie de trois personnages en suspens dans la finale de la saison 3, elle ne fait pas allusion au destin de John Dutton, Beth Dutton et Kayce Dutton, ce qui signifie que les fans vont doivent finalement attendre la première de la saison 4 de deux heures en novembre pour voir si leurs favoris survivent. La bande-annonce offre cependant une vue menaçante de Garrett Randall de Patton Oswalt, qui est le père biologique de Jamie. Oswalt est devenu une série régulière en juillet, et la présence de son personnage dans la série ne sonne comme une bonne nouvelle pour aucun des personnages. Dans une voix off, on peut entendre Garrett dire: “Juste, moral: ce sont des mots que les hommes ont inventés pour effrayer et faire honte aux autres hommes de reprendre ce qu’ils avaient volé.” Jamie demande alors : « Qu’en est-il du bien ou du mal ? Garrett répond, “il n’y a pas une telle chose.”

La bande-annonce a également donné aux fans un premier aperçu de Jacki Weaver, qui rejoindra le casting de la saison 4 en tant que Caroline Warner, PDG de Market Equities, qui tente d’écraser le contrôle que John Dutton ) a sur son ranch du Montana. Elle sera rejointe par un autre nouveau venu de la saison 4, Piper Perabo, qui a déjà joué dans Coveted Affairs et assumera le rôle de Summer Higgins, un manifestant qui s’oppose à la force de police financée par l’État qui protège l’agriculture industrialisée et l’abattage des animaux. Kathryn Kelly de Nashville incarnera Emily, une technicienne vétérinaire qui noue une relation avec un homme du ranch de Dutton.

En plus des nouveaux arrivants de la saison 4, il y aura beaucoup de visages de retour. Yellowstone met en vedette KEving Costner dans le rôle principal aux côtés de Kelly Reilly, Luke Grimes, Jefferson White, Cole Hauser, Wes Bentley et Gil Birmingham, entre autres. La série est coproduite par 101 Studios, co-créée par Sheridan et John Linson, et produite par Sheridan, Costner, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Bob Yari et Stephen Kay.

La saison 4 de Yellowstone démarre avec une première de deux épisodes le dimanche 7 novembre sur Paramount Network. La nouvelle série de Sheridan, Mayor of Kingstown, sera ensuite diffusée le dimanche 14 novembre sur Paramount +, avec le prequel de Yellowstone, 1883, qui devrait faire ses débuts le dimanche 19 décembre sur Paramount +, auquel vous pouvez vous abonner en cliquant ici.