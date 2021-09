in

L’anticipation pour West Side Story n’a cessé de croître depuis qu’il a été révélé que Steven Spielberg était derrière la caméra et collaborait avec la star originale oscarisée Rita Moreno. Mais les images ont été limitées, du moins jusqu’à présent. Découvrez la bande-annonce ci-dessus, avec plus de performances données par Ansel Elgort, Rachel Zegler et Ariana DeBose.