La bande-annonce d’Age of Empires 4 jette un regard sur la campagne du Saint Empire romain germanique et de Moscou

Un nouveau L’Âge des Empires 4 la vidéo a été diffusée lors de la soirée d’ouverture de la gamescom en direct.

Dans ce document, nous avons eu un aperçu de la faction du Saint Empire romain et de la campagne Rise of Moscow.

L’un des jeux de stratégie en temps réel les plus appréciés, le jeu arrive sur Xbox Game Pass pour PC, Windows Store et Steam.

Avec de nouvelles façons à la fois familières et innovantes d’étendre votre empire dans une fidélité visuelle 4K époustouflante, vous permettant de construire des villes, de gérer des ressources et de mener vos troupes au combat sur terre et en mer dans quatre campagnes distinctes avec 35 missions qui s’étendent sur 500 ans de l’histoire du Moyen Age à la Renaissance.

Avec diverses campagnes, vous pouvez revivre la quête de Jeanne d’Arc pour vaincre les Anglais, ou commander des troupes mongoles en tant que Gengis Khan dans sa conquête à travers l’Asie.

Vous pouvez également sauter en ligne pour rivaliser, coopérer ou regarder jusqu’à sept de vos amis dans les modes multijoueur PVP et PVE.

Si vous débutez dans la série, il existe un système de didacticiels qui enseigne l’essence de la stratégie en temps réel et un mode histoire permettant aux débutants de jouer aux campagnes avec une relative facilité.

Il sort le 28 octobre.