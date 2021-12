La bande-annonce d’Alan Wake 2 taquine-t-elle une trilogie?

L’annonce d’Alan Wake 2 aux Game Awards 2021 a finalement confirmé ce que les fans de l’original Alan Wake and Control attendaient depuis au moins quelques années. Mais après avoir parcouru la bande-annonce de Remedy Entertainment à la recherche d’indices sur le retour prochain dans le monde d’Alan Wake plus de 10 ans après la sortie de l’original, il semble possible que Remedy ne taquine pas seulement un jeu, mais deux.

La bande-annonce d’Alan Wake 2 est jonchée de rappels, de références et d’indices à Alan Wake and Control qui semblent indiquer où se dirige l’histoire. Mais l’une de ces références suggère que cela pourrait être la partie médiane d’une histoire en trois parties. L’indice apparaît dans la partie ville de la bande-annonce, dans l’une des enseignes au néon ornant la rue près de l’endroit où Alan se tient au loin.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Alan Wake 2 dévoile la bande-annonce | Récompenses du jeu 2021

Si vous vérifiez le panneau sur le côté droit de la rue dans les deux parties de la ville, vous pouvez voir qu’il comprend les lettres « Init » et « ion », avec les lettres du milieu bloquées. Mais si vous avez prêté attention aux indices qui jonchent ce que Remedy appelle maintenant l’univers connecté des jeux Remedy, vous pouvez découvrir ce qui est épelé : « Initiation ».

Le mot Initiation ici est une référence à la partie médiane de la description de Joseph Campbell du « Monomyth », détaillée dans The Hero’s Journey. Le Monomyth se compose de trois parties : Départ, Initiation et Retour. Dans l’original Alan Wake, « Départ » était le nom du manuscrit renversant la réalité qu’Alan a écrit pour se donner les moyens de combattre la présence surnaturelle des ténèbres. « Return » est le manuscrit de la suite d’Alan référencé à quelques endroits, y compris un œuf de Pâques d’Alan Wake qui est apparu dans le jeu d’action de voyage dans le temps de Remedy, Quantum Break, et dans This House of Dreams, un blog qui a servi de lien avec la réalité alternative. avec le monde d’Alan Wake.

Est-ce simplement la partie médiane d’Alan d’une histoire en trois parties ?

Cette maison des rêves et l’œuf de Pâques de Quantum Break font également état de l’initiation, mais c’est la première fois que nous le voyons directement référencé dans un matériel d’Alan Wake. Qu’il apparaisse dans la bande-annonce d’Alan Wake 2 peut marquer cette histoire comme la partie médiane du voyage du héros pour Alan.

Le récapitulatif du tableau noir d’Alan Wake trouvé dans Quantum Break comprend de nombreuses astuces pour AWE in Control.

Mais si c’est la partie médiane de l’histoire, et Alan Wake était le début, cela implique nécessairement une troisième partie – une trilogie. Il est possible que les chapitres Initiation et Return soient inclus dans Alan Wake 2, mais notamment, « Return » n’est pas référencé dans la bande-annonce.

C’est donc juste un indice profond que la bande-annonce d’Alan Wake 2 implique un Alan Wake 3 – mais l’indice est là. Et cela pourrait très bien éclairer davantage le genre d’histoire que sera Alan Wake 2. Tous les indices que nous avons vus jusqu’à présent suggèrent que ce sera effrayant, y compris la bande-annonce elle-même, dans laquelle Alan dit: « Cette histoire est un monstre. » La partie médiane du voyage du héros comprend ses épreuves les plus difficiles et ses moments les plus ardus, et ce jeu marque la première incursion de Remedy dans l’horreur de la survie. Attendez-vous à ce qu’Alan Wake 2 aille dans des endroits sombres.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.