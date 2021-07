La bande-annonce d’American Horror Stories ramène Murder House, les stars de l’AHS et le monstre le plus effrayant de tous

in

Tout de suite, la bande-annonce fournit une preuve visuelle supplémentaire qu’au moins un épisode d’American Horror Stories se déroulera dans le célèbre décor de Murder House introduit pour la première fois dans la saison 1, puis revisité au cours des saisons suivantes. Bien qu’il n’y ait aucun signe de Ben et Vivien Harmon de Dylan McDermott et Connie Britton, nous voyons un nouveau lot de personnages harcelés par le tristement célèbre Rubber Suit… Person. (On ne sait pas qui portera ce costume cette fois-ci, avec une forme féminine promue dans le teaser précédent.)