La bande-annonce de All Stars 6 est là, et ce sont les juges invités célèbres .

Paramount Plus a dévoilé la bande-annonce de All Stars 6 hier soir, et parmi les aperçus des looks de piste écoeurants et des combats et drames emblématiques, nous avons eu un premier aperçu des juges invités célèbres.

Et la gamme est INCROYABLE.

Avoir une bonne gamme de juges célèbres pour passer la critique sur les reines est devenu un élément essentiel de RuPaul’s Drag Race qui les voit obtenir une gamme plus grande et meilleure chaque saison qui ne montre aucun signe de ralentissement avec All Stars 6.

Voici tous les juges qui vont aider Ru, Michelle, Carson et Ross dans le panel cette saison :

Tina Knowles

Oui, les reines vont être à un degré de séparation de BEYONCÉ.

La mère de Queen B et Solange, femme d’affaires et créatrice de mode, Tina Knowles, est l’un des plus grands noms invités à faire partie du jury des All Stars 6.

Tia Mowry

La moitié de Sister Sister, l’actrice Tia Mowry, fait partie des juges invités des All Stars 6.

Charli XCX

Non, ce n’est pas Hannah Montana. C’est l’avenir de la pop Charli XCX !

Charli est une énorme icône et alliée queer, et fait toujours tout ce qu’elle peut pour soutenir les personnes LGBTQ+ et présente fréquemment la communauté comme la raison pour laquelle elle a une carrière, c’est donc formidable de la voir sur le panel.

Espérant une synchronisation labiale Vroom Vroom, mais acceptant à contrecœur, nous aurons probablement Boom Clap à la place.

Emma Roberts

Surprise, salope ! Je parie que vous pensiez avoir vu la dernière d’elle !

L’actrice d’Hollywood est là pour juger les reines et c’est tout ce que nous aurions pu souhaiter.

Aïcha Tyler

Aisha Tyler est présente sur All Stars 6 !

Elle est surtout connue pour son rôle de Charlie dans Friends et pour la voix de Lana dans Archer. Elle a également co-animé le panel américain The Talk et présente actuellement la version américaine de Whose Line Is It Anyway?.

Grand Freedia

La rappeuse de Bounce Big Freedia a eu une carrière musicale prolifique, elle a enregistré et présenté sur des chansons de RuPaul et ils se réunissent dans le jury.

En plus de son travail avec Ru, elle a sorti des chansons avec Charli XCX, Kesha et a récemment sorti une reprise de Judas de Lady Gaga – pour célébrer le 10e anniversaire de Born This Way.

Jamal Sims

Le chorégraphe emblématique Jamal Sims revient dans le jury de All Stars 6.

Jamal est à l’origine de nombreux rusicales classiques de Drag Race, y compris l’incroyable Madonna: The Unauthorized Rusical

Justin Simien

Le réalisateur, scénariste, monteur et producteur de renom Justin Simien fait ses débuts dans le jury de All Stars 6.

Il est surtout connu pour le film Dear White People et son adaptation télévisée.

Zaldy

Zaldy reprend place derrière le panneau.

Le créateur de mode a le travail convoité de créer tous les looks de piste de RuPaul pour le spectacle, et est responsable des moments de mode emblématiques sans fin qui ont eu lieu au cours de la course de Drag Race.

Autres camées d’invités spéciaux

Bien qu’elles ne figurent pas réellement dans le jury, il y a toute une série de célébrités alignées pour le caméo. Cela peut se faire via un lien vidéo (comme nous l’avons vu récemment avec Scarlett Johansson et Anne Hathaway), en visitant la salle de travail pour parler aux reines ou en participant au Snatch Game.

Les célébrités annoncées pour faire des camées sont Alec Mama (Ugly Betty), Angela Bassett (American Horror Story), Cheyenne Jackson (Glee, AHS), Fortune Feimster (The Mindy Project), Jermaine Fowler (Coming 2 America), Miss Piggy (besoins pas d’introduction) et Tanya Tucker (légende vivante).

RuPaul’s Drag Race All Stars 6 sera présenté le 24 juin.

