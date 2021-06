La prochaine grande excitation liée au jeu est la révélation du gameplay qui devrait avoir lieu le 13 juin.

Dans un développement passionnant pour les amateurs de jeux, Battlefield 2042 a été révélé à travers une bande-annonce qui décrit les images de son moteur de jeu. La bande-annonce montrait Battlefield 2042 dans plusieurs modes, dont le multijoueur à la première personne, entre autres. Dans la bande-annonce du jeu, les utilisateurs peuvent voir comment le jeu se déroulera sur divers appareils tels que PlayStation, Xbox et PC. Le jeu développé par DICE sortira le 22 octobre 2021. L’intensité du jeu Battlefield 2042 peut être mesurée par le fait qu’il y a jusqu’à 128 joueurs dans le jeu jouant à la fois sur des consoles de nouvelle génération. Le jeu a également incorporé d’énormes cartes pour aider les joueurs dans leur stratégie et les aider à modifier le champ de bataille.

Quelques jours après la sortie de la bande-annonce du jeu, les créateurs devraient publier les séquences de gameplay réelles le 13 juin. Les modes de jeu révélés dans la bande-annonce sont All-Out Warfare et Hazard Zone. Bientôt, les fabricants dévoileront un autre mode à EA Play Live le 22 juillet. Alors que le bien-être général sera une bataille à grande échelle avec plusieurs étapes de conquête avec jusqu’à 128 joueurs disponibles sur les consoles de Xbox Series X/ Series S , PlayStation 5 et PC. Il est pertinent de noter que le jeu ne prendra en charge qu’un maximum de 64 joueurs sur les versions PlayStation 4 et Xbox One du jeu.

Une caractéristique tout à fait nouvelle présentée dans la bande-annonce est celle de « Levolution » avec une expérience dynamique. Les capacités du joueur ont également été améliorées dans la même mesure avec la capacité de voler tout en enfilant des combinaisons et en personnalisant les armes de combat. La bande-annonce a également inclus des visuels du mouvement Battlefield 4 dans lesquels les joueurs peuvent s’éjecter de leurs jets tout en abattant les jets ennemis.

Battlefield 2042 devrait sortir le 22 octobre et les clients peuvent désormais pré-commander Battlefield 2042. Le jeu coûtera Rs 3 499 sur PC et sera disponible via Steam, Origin et Epic Store. Sur Xbox Series X/ S et PlayStation 5, le jeu coûtera Rs 4 499, tandis que pour Xbox One et PlayStation 4, il coûtera Rs 3 999. La prochaine grande excitation liée au jeu est la révélation du gameplay qui devrait avoir lieu le 13 juin.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.