La bande-annonce de Britney vs Spears entre dans le combat infernal de la chanteuse pour mettre fin à son mandat de conservateur .

Netflix a publié la première bande-annonce complète de Britney contre Spears, le prochain documentaire qui plongera profondément dans l’histoire enchevêtrée entourant la chanteuse pop Britney Spears‘ tutelle en cours. La bande-annonce a été taquinée hier avec un court teaser comprenant l’audio de Spears demandant comment mettre fin à la tutelle en cours qui est actuellement supervisée par son père, Jamie Spears. Netflix sortira Britney vs Spears le 28 septembre.

Spears a vécu sous une tutelle au cours des 13 dernières années, qui a été initialement mise en place pour que ses actifs puissent être gérés par une personne nommée par le tribunal – dans ce cas, son père. Cependant, la nature incroyablement restrictive de la tutelle a été mise en lumière dans le New York Times Encadrer Britney Spears documentaire publié sur Hulu plus tôt cette année, ainsi que le témoignage déchirant de Spears lors d’une audience au tribunal en juin, dans laquelle l’artiste a détaillé avec émotion la mauvaise gestion de sa succession par son père et a déclaré qu’elle ressentait la tutelle, à laquelle elle tente de mettre fin depuis des années. , était « abusif ». Britney vs Spears cherche à approfondir les subtilités de la tutelle à travers une enquête de plusieurs années consistant en « des entretiens exclusifs et de nouveaux documents », qui, espérons-le, jettera plus de lumière sur la question plutôt que de s’approcher trop près de l’exploitation.

Le documentaire vient du réalisateur Erin Lee Carr (How To Fix A Drug Scandal, Dirty Money), qui produit également aux côtés Sarah Gibson et Kate Barry. Les producteurs exécutifs sont Dan Cogan, Liz Garbus, Jon Bardin, Julie Gaither, Jenny Eliscu, et Amy Herdy.

Netflix sortira Britney vs Spears le 28 septembre. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Voici le synopsis officiel de Britney vs Spears :

Le monde connaît Britney Spears : performeuse, artiste, icône. Mais au cours des dernières années, son nom a été publiquement lié à un autre terme plus mystérieux : la tutelle. Britney vs Spears raconte l’histoire explosive de la vie de Britney et de sa quête publique et privée de liberté. Présentant un travail d’enquête de plusieurs années, des interviews exclusives et de nouveaux documents, ce long métrage de Netflix brosse un portrait détaillé de la trajectoire de la pop star, de la fille d’à côté à une femme piégée par la célébrité et la famille et son propre statut juridique. Il montre la vie de Britney sans utiliser les images traumatisantes qui l’ont précédemment définie. La réalisatrice Erin Lee Carr (Comment réparer un scandale de drogue, Dirty Money) et la journaliste Jenny Eliscu s’efforcent d’approfondir l’histoire enchevêtrée de la tutelle en place depuis plus de 13 ans. Le film tisse une chronologie choquante d’anciens et de nouveaux joueurs, de rendez-vous secrets et de Britney dans les coulisses qui se battent pour sa propre autonomie. Des SMS et un message vocal ainsi que de nouvelles interviews avec des acteurs clés montrent clairement ce que Britney elle-même a attesté : toute l’histoire n’a pas encore été racontée.

