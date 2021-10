La bande-annonce de Buzz l’Éclair de Pixar est d’une simplicité déconcertante

Capture d’écran : Disney / Kotaku

Quand je me suis réveillé aujourd’hui, je m’attendais à ce que ma cuisine soit en désordre parce que j’ai dévoré The Morning Show au lieu de la nettoyer la nuit dernière. Bien que ce soit déjà mercredi, j’étais également prêt à être submergé par le camion de tâches que je n’avais pas encore rayé de ma liste de choses à faire cette semaine. Ce pour quoi je n’étais pas prêt, c’est que Pixar sortait une bande-annonce pour un film de Buzz l’Éclair qui ferait arrêter Internet dans son élan et haleterait collectivement, « Qu’est-ce que tu fous? »

Disney a annoncé l’Éclair en décembre dernier, mais je n’y avais pas vraiment réfléchi avant la sortie de la première bande-annonce ce matin. C’est graveleux et existentiel, avec des vibrations quelque part entre Interstellar et Ad Astra, soutenu par « Starman » de David Bowie. Cela pourrait presque être un tout nouveau film de science-fiction, à l’exception de la combinaison spatiale verte et violette de Buzz taquinée à la toute fin. C’est une histoire d’origine dans une histoire d’origine, pas pour une figurine, mais pour le personnage qui l’a inspirée. Dans la vraie vie. Mais dans un film, ce qui est faux. Vraiment, nous vivons des temps maudits.

La confusion découle d’un désormais tristement célèbre tweet de décembre 2020 de Chris Evans, qui exprime Buzz dans le nouveau film. « C’est l’histoire d’origine du Buzz Lightyear humain sur lequel le jouet est basé », a-t-il écrit. Cela aurait pu signifier n’importe quoi à l’époque. Dans le contexte de la bande-annonce d’aujourd’hui, les gens ont compris que Toy Story se déroulait dans un monde de science-fiction futuriste où les héros de la Terre comprenaient un homme combattant des extraterrestres dans l’espace.

Buzz l’Éclair le jouet était, si vous vous en souvenez, une marchandise qui a joué dans Toy Story originale de 1995 de Pixar et a été exprimée par Tim Allen. Un enfant nommé Andy le reçoit comme cadeau d’anniversaire. Contrairement aux autres jouets d’Andy, Buzz pensait qu’il était un véritable homme de l’espace. Cela a énervé Tom Hanks, une poupée de cow-boy, qui était jalouse des gadgets à piles de son rival. Finalement, ils ont compris les choses et de nombreuses séquelles rentables et des accords de marchandises et de licence réels se sont ensuivis.

« S’il s’agit de l’histoire de l’astronaute dans l’univers qui a conduit à la célèbre gamme de jouets, tout cela s’est probablement produit * avant * les événements de Toy Story 1 en 1995″, a écrit le critique de jeu Chris Franklin sur Twitter. « Donc, rétroactivement, Andy vit-il dans une sorte de monde de science-fiction doté d’une base spatiale ? »

Capture d’écran : Disney / Kotaku

L’existence de Buzz l’Éclair de Star Command, un dessin animé qui dépeint déjà Buzz comme un ranger de l’espace réel, ajoute à la confusion. Il se déroule dans le futur et, à ma connaissance, ne se positionne pas comme un spectacle animé existant au sein de l’univers Toy Story.

« C’est évidemment le redémarrage cinématographique dans l’univers du dessin animé Buzz l’Éclair », a écrit l’utilisateur de Twitter Zenistrad en réponse au tweet de Franklin.

Tout cela semble très compliqué, et à certains égards, c’est le cas, mais dans d’autres, c’est assez simple, presque frustrant. « L’histoire de jouets 1 ne se déroule pas dans un monde où les voyages interstellaires sont non seulement réels, mais où des batailles extraterrestres se produisent régulièrement », a écrit l’ancienne blogueuse d’esports Kotaku, Maddy Myers, sur Twitter. «Ce n’est pas une chose dans ce film. nous le savons tous, s’il vous plaît, arrêtez de prétendre que vous ne le savez pas.

Le réalisateur de Lightyear, Angus MacLane, l’a expliqué à Entertainment Weekly. « Le film ne se termine pas et puis vous voyez Andy manger du pop-corn », a-t-il déclaré. « C’est son propre truc… C’est autonome. C’est le film Buzz l’Éclair. C’est ce personnage, mais en tant que ranger de l’espace, pas en tant que jouet.

Il n’y a pas d’univers cinématographique Toy Story, en d’autres termes. Lightyear n’est pas canon. C’est juste Disney qui raconte l’histoire d’un personnage qui aurait pu inspirer le jouet qui a continué à exister dans Toy Story, comme Elseworlds de Pixar ou quelque chose du genre. C’est parfaitement logique à moins que vous ne commenciez à trop y penser, donc la clé est d’y penser à peine. Sauf que je n’arrête pas d’y penser.

C’est la malédiction de vivre dans un environnement médiatique où les conglomérats mondiaux géants sont si désespérés de faire de gros paris qui garantissent des gains encore plus importants qu’ils reviennent à la trame de fond d’un jouet fictif pour emballer leur prochain grand blockbuster d’été. Je ne veux pas tout traiter comme un petit fragment d’un multivers sous licence, mais c’est littéralement le seul moyen de donner un sens à la plupart des pierres de touche culturelles modernes. Je ne suis donc pas surpris que ce soit ainsi que la plupart d’entre nous aient essayé de digérer la bande-annonce de Lightyear. À certains égards, c’est moins sombre que l’alternative : qu’il n’y a aucune raison pour que le film existe.