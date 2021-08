La bande-annonce de Call of Duty Vanguard taquine une révélation mondiale complète dans CoD: Warzone

Une nouvelle bande-annonce de Call of Duty: Vanguard vient d’être lancée, et bien qu’il s’agisse plutôt d’un teaser, elle prépare le terrain pour le jeu de tir WW2.

Le procès d’Activision Blizzard

L’éditeur Activision Blizzard, responsable du jeu auquel cet article fait référence, est actuellement impliqué dans un litige en cours concernant des allégations faisant état d’une culture du lieu de travail qui aurait permis des actes de harcèlement sexuel, d’abus et de discrimination. Lisez notre chronologie des événements du procès Activision Blizzard pour une couverture continue des événements.

La bande-annonce de CoD Vanguard – intégrée via YouTube ci-dessous – montre un front oriental déchiré par la guerre et le fait que la série FPS revient à ses racines tueuses de nazis. Il ne montre pas réellement de vrai gameplay ou de personnages – c’est une ville fantôme – mais les lieux du jeu ont l’air bien détaillés et adaptés aux consoles de nouvelle génération.

La plus grande allumeuse vient du texte à la fin, qui dit qu’une révélation complète aura lieu le 19 août à 13h30 HE / 10h30 PT, et elle entre dans le plus grand jeu de bataille royale de Call of Duty, Call of Duty Warzone.

Analyse : Une autre année, une autre nouvelle tournée de Duty

La sortie annuelle de Call of Duty d’Activision est possible car elle emploie un certain nombre de développeurs qui produisent continuellement des entrées dans la série – parfois avec plusieurs développeurs gérant différents aspects du jeu.

Cette année, c’est au tour du développeur Sledgehammer Games.

Dans le passé, Sledgehammer était responsable de Call of Duty: WW2 et a aidé Infinity Ward, un autre des développeurs d’Activision, avec Call of Duty: Modern Warfare 3 et le redémarrage de Modern Warfare.

Les attentes seront certainement élevées pour Vanguard car la franchise est l’une des plus grosses sorties d’Activision/Blizzard chaque année. enquête sur les allégations de discrimination de l’entreprise à l’égard des employées.

Cette enquête se poursuivra à mesure que nous nous rapprochons de la date de sortie éventuelle de Call of Duty: Vanguard – probablement en octobre ou novembre de cette année – et pourrait certainement avoir un impact sur la façon dont les joueurs reçoivent le jeu lors de son lancement.