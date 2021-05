La bande-annonce de Chapelwaite d’Adrien Brody est un premier regard obsédant sur la nouvelle série Stephen King

Situé dans les années 1850, la série mettra en vedette Adrien Brody dans le rôle du capitaine Charles Boone, père de trois enfants qui déménage sa famille dans la ville de Preacher’s Corners et dans sa maison ancestrale, connue sous le nom de Chapelwaite (d’où le titre de la série), à ​​la suite de la mort de sa femme. Pendant ce temps, Boone commence à découvrir des choses horribles sur l’histoire du clan Boone et commence lentement à découvrir un mal particulier qui se cache dans la maison. Emily Hampshire, mieux connue pour son rôle dans Schitt’s Creek, co-stars dans un rôle non divulgué.